Tripudio di gente a Piacenza per il compleanno del Bar Uffa di via Beverora venerdì sera. Ospite d’onore uno dei volti più noti del piccolo schermo, Simona Ventura.

Giacca di pelle arancione tempestata di pietre ed un sorriso travolgente che non risente del passare del tempo. La conduttrice arriva poco dopo le 10 e si concede ai flash dei fans piacentini: tanti i selfie e le manifestazioni di affetto.

“Cosa dico ai giovani? – ci spiega -. Devono lavorare, come abbiamo fatto noi giovani degli anni ‘80 che abbiamo lavorato, abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Credo che i ragazzi di oggi abbiamo voglia di mordere un’opportunità, tocca a noi dargliela e mostrargli, con l’esempio, la strada”.

Simona Ventura ha avuto una carriera sfavillante, prima in Mediaset (dove ha condotto trasmissioni come Mai Dire Goal, Festivalbar, Zelig, Le Iene) poi in Rai (dove è facile ricordarla in programmi come Quelli che il calcio, Music Farm, L’Isola dei famosi) e a Sky. Oggi è tornata in Rai per condurre la sesta edizione del celeberrimo talent show The voice of Italy.

“I talent danno delle opportunità – ci spiega quando accenniamo alla fiducia che tanti giovani ripongono in essi per accendere i riflettori sulla loro carriera artistica -, danno la luce. Il vero successo del talent non è durante nè prima. E’ dopo”. Sorrisi e bagliori di flash. Lasciata Piacenza, per raggiungere Milano, l’appuntamento con Simona è ogni martedì sera su Rai2.