Ha fatto tappa a Piacenza lunedì a Piacenza il VenTo Bici Tour 2019, tour culturale in bicicletta lungo il filo della futura ciclovia VENTO, promosso dal gruppo di ricerca del Politecnico di Milano: dopo la partenza mattutina da Belgioioso la delegazione di ciclisti è arrivata nel tardo pomeriggio a Barriera Milano, da dove ha raggiunto piazza Cavalli prima di rifocillarsi con un momento conviviale a Palazzo Farnese.

La pedalata proseguirà da venerdì 31 maggio a lunedì 3 giugno da Reggio Emilia a Lido di Venezia.

“La tappa piacentina del Vento Bici Tour – sottolinea l’assessore all’Ambiente e alla Valorizzazione del Grande Fiume Paolo Mancioppi, che ha accolto i ciclisti – è l’occasione migliore per guardare al futuro di un progetto cicloturistico il cui indotto stimato, per i 679 km complessivi, è di 100 milioni di euro e 400 mila visitatori l’anno. Nell’ambito del progetto, il nostro territorio si candida a recitare un ruolo da protagonista. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stato individuato l’anello ciclabile che collegherà le due sponde del Po tra Piacenza e Cremona come primo lotto funzionale dell’intero tracciato”.

“Una variante al tragitto originario, frutto dell’impegno messo in campo dal Comune di Piacenza nonché del gioco di squadra con gli altri enti nell’ambito del Contratto di fiume, la cui realizzazione sarà effettuata in un arco di tempo di circa due anni. E che rappresenta – conclude l’assessore – un prezioso riconoscimento della nostra proposta in termini di promozione e fruibilità cicloturistica, sostenibilità del territorio e valorizzazione del fiume Po”.