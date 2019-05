Teatro di strada, circo e clown: tre spettacoli a Bobbio

Tre appuntamenti di spettacoli dedicati al teatro di strada, al circo e al clown.

Prende il via domenica 26 maggio, in Piazza Duomo a Bobbio (Piacenza), “All’inCIRCO BOBBIO” una nuova rassegna di spettacoli di circo, clown e teatro di strada ospitata dal comune della Val Trebbia con la direzione artistica di Manicomics Teatro.

La rassegna nasce a consolidare la collaborazione tra la compagnia piacentina e l’amministrazione comunale, iniziata alcuni anni fa con l’organizzazione di una serata del festival Lultimaprovincia. All’inCircoBOBBIO presenta spettacoli comici ed acrobatici dedicati ad un pubblico di tutte le età.

Apre domenica Claudio Cremonesi con “One Clown Show”, dove un comico personaggio si aggira per le strade, pedalando con una valigia e copertoni a tracolla. Comicità, giocoleria con oggetti strani e acrobatica con la sfera gigante e il monociclo sono gli elementi centrali della performance.

Secondo appuntamento in cartellone, domenica 9 giugno, “Clown Spaventati Panettieri” con Collettivo Clown, giovane compagnia da anni protagonista della clowneria milanese. Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti e giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, i due interpreti creano un mondo dove ingenuità, divertimento e poesia sono perfetti ingredienti di uno spettacolo da non perdere. La compagnia è reduce da una lunga tournee in Cina.

A chiudere la rassegna sabato 15 maggio “I Popolli Unplugged” liberamente ispirato a Roald Dahl, spettacolo storico di Manicomics Teatro con Mauro Mozzani (in partenza per il Cirque du Soleil) al clown e Elena Castagnola al violoncello.

Inizio alle ore 17. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno ugualmente, spostandosi presso l’Auditorio Santa Chiara a pochi metri dalla piazza.

Ecco in dettaglio il calendario

One Clown Show – CLAUDIO CREMONESI Domenica 26 maggio ore 17.00

Clown Spaventati Panettieri – COLLETTIVO CLOWN Domenica 9 giugno ore 17.00

I popolli della terra MANICOMICS TEATRO Sabato 15 giugno ore 17.00