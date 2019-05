Teco Corte Auto, lo scudetto si allontana: Castelgoffredo vince anche Gara 2

La Teco Corte Auto cede ancora al Castelgoffredo e vede allontanarsi lo scudetto. Palazzetto dello sport di Cortemaggiore gremito per gara 2 della finale scudetto, dove è andato in scena un incontro stellare con tennistavolo di alto livello.

Per le mantovane è la seconda vittoria in altrettante sfide, ma anche stavolta – come già all’andata – il risultato è un po’ bugiardo. Castelgoffredo si avvicina al tricolore grazie ad una stellare Li Xiang: l’asso cinese ha fatto nuovamente la differenza, per il resto grande equilibrio con il Cortemaggiore che ha venduto cara la pelle rispondendo con una grande Strbikova.

Incontro da montagne russe: subito fuochi d’artificio con Li xiang che supera Strbikova al termine di un match vibrante. Ottima anche la prova della giovanissima Arianna Barani, che cede sempre ai vantaggi di fronte all’azzurra Colantoni. Sotto di 2-0 il Corte risale con i successi di Farladanska su Le Thi Loan e di Strbikova su Colantoni; sul 2-2 Li Xiang mette sotto Farladanska e riporta in vantaggio Castelgoffredo, poi chiude i conti Tian Jing che supera Barani.

“Lo scudetto si allontana – commenta il presidente del club magiostrino Ettore Dernini -, ma anche questa volta se fosse uscito un pareggio non avremmo rubato nulla”.