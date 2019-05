Tennis, Lorenzo Engelbrecht terzo ai regionali assoluti under 11

E’ stata una bellissima cavalcata quella che ha portato l’undicenne tennista piacentino Lorenzo Engelbrecht a classificarsi al terzo posto nei campionati regionali assoluti under 11, al Circolo Tennis villa Carpena di Forlì.

Nel suo cammino Lorenzo ha avuto la meglio su Filippo Vellotti (4.6) del tennis Zavaglia Ravenna per 6.4 6.2, al secondo turno su Gianluca Zivieri (4.4 del tennis Modena), agli ottavi su Federico Baldinini ( 4.2 del tennis San Marino) per 6.2 6.0, ai quarti su Piermaria Dodi (4.2 del Castellazzo Parma ) per 6.2 6.4. Una corsa che si è fermata in semifinale con la sconfitta con il vincitore del torneo Luca Pompei (4.1 del circolo ospitante villa Carpena Forli).

Doppia soddisfazione, dunque, per il giovane atleta seguito dal maestro Andrea Nociti. Fra pochi mesi Lorenzo avrà la possibilità di misurarsi con i migliori atleti livello nazionale della sua categoria, ai campionati italiani in programma la prima settimana di agosto a Serramazzoni.