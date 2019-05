Topics in Gastroenterologia, a Piacenza 120 specialisti da tutta Italia

Topics in Gastroenterologia ed Epatologia. Venerdì 24 e sabato 25 maggio Piacenza ospita un importante appuntamento per gli specialisti che si occupano degli organi che compongono l’apparato digerente.

Il corso, che si svolge al Best Western Park Hotel in Strada Valnure, fornisce un aggiornamento qualificato sulle principali tematiche cliniche comuni al patrimonio culturale e professionale del gastroenterologo, dall’epatologia alle metodiche più avanzate in endoscopia digestiva senza dimenticare i dati più recenti di letteratura del settore.

“L’autorevolezza dei principali esperti nazionali – evidenzia il neo direttore del reparto piacentino Giovanni Aragona – ne renderà particolarmente stimolante e fecondo l’ascolto”. Per l’evento, sono attesi circa 120 medici da tutta Italia. Fabio Fornari, in pensione da primario, debutta nel ruolo di presidente dei Topics.

Tra i moderatori e i relatori sono presenti specialisti dagli ospedali, oltre che di Piacenza, di Milano, Modena, Bologna, Trento, Parma, Verona, Bergamo, Pavia, Carpi, Firenze, Ferrara, Padova, Reggio Emilia, Roma e Ravenna.

“Questa iniziativa – prosegue il dottor Aragona – si inserisce nel grande progetto dell’ospedale di Piacenza come centro di insegnamento. Quest’anno in copertina c’è la battaglia del Trebbia. I giovani medici italiani che si dedicano a questa specialità hanno davanti un percorso difficile ma di grande soddisfazione”.