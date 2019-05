Trasferta a Imola, 660 posti per i tifosi biancorossi

In occasione della semifinale playoff di serie C Imolese Calcio 1919 -Piacenza, la società biancorossa ha comunicato le modalità per acquistare i biglietti del match in programma mercoledì 29 maggio alle ore 20,30 allo stadio “Galli” di Imola.

Il settore riservato alla tifoseria ospiti è collocato nelle gradinate fronte tribuna e nella curva. Ai tifosi piacentini sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo riservato del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura. I posti a disposizione della tifoseria biancorossa in questo settore sono 560.

I tifosi del potranno acquistare in prevendita i biglietti di settori ospiti, al prezzo di 10 euro più diritto di prevendita di euro 1,50.

Inoltre saranno a disposizione dei tifosi ospiti anche cento biglietti di Tribuna ospiti al prezzo di 16 euro più 1,50 di diritto di prevendita.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Online sul sito www.go2.it

CARTOLERIA IL GIRASOLE – Via Roma, 36 (Borgonovo Val Tidone PC). Orari: venerdì dalle 16 alle 19.30; sabato 7 – 12.30 /16 – 19.30; lunedì 7 – 12.30, martedì 7 – 12.30 /16 – 19.30.

Sarà attivo un altro punto vendita a Piacenza che verrà comunicato a breve. La prevendita sarà attiva da oggi e fino alle ore 19 di martedì 28 maggio. Il 29 maggio la biglietteria del Settore Ospiti sarà chiusa. E che sarà quindi possibile accedere a tale settore esclusivamente acquistando il biglietto in prevendita.