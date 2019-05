Tripletta ai “Decanter” per Cantina Valtidone

Cantina Valtidone replica il successo del 2018 e porta anche quest’anno 3 suoi vini sul podio dei Decanter World Wine Awards, il prestigioso concorso enologico internazionale che grazie al suo qualificato panel di giurati si configura come uno dei più autorevoli al mondo.

A conquistare la medaglia di bronzo nell’edizione 2019 sono il Gutturnio Bollo Rosso Riserva e il Malvasia fermo 50 Vendemmie, che replicano i riconoscimenti già ottenuti lo scorso anno, e il Venus Malvasia Dolce premiato invece per la prima volta.

“I Decanter World Wine Awards – commentano in Cantina – sono considerati un po’ come la Champions League dei concorsi enologici e questi riconoscimenti, che confermano gli ottimi risultati già registrati nella scorsa edizione, sono la certificazione più evidente dell’importante processo di crescita anche qualitativa che sta caratterizzando la nostra produzione enologica, per cui occorre ringraziare sia l’impegno dei nostri soci in vigna sia il qualificato lavoro di agronomo, enologo e cantinieri nel processo produttivo e di trasformazione”.

I vini premiati, insieme a tutto il resto della produzione di Cantina Valtidone, saranno in degustazione nel fine settimana quando nell’Enoteca di Via Moretta 58 a Borgonovo, l’azienda festeggerà la sua cantina aperta con una serie di eventi e iniziative. Ricca la proposta gastronomica che accoglierà i visitatori nelle due giornate.

Sia sabato 25 che domenica 26 maggio, dalle 11 alle 14 verranno serviti assaggio di lasagne, insalata di riso e pasta, torte salate e affettati misti, le fragole con Bonarda e la sbrisolona al Malvasia dolce. Dalle 17.30 alle 19.30, invece, sarà tempo di happy hour con aperitivi accompagnati da appetitosi stuzzichini. Durante tutta la giornata sarà sempre attivo il banco degustazione dei vini abbinati a focaccia, salumi, chisola e formaggio.

Oltre alla sempre frequentatissime visite guidate agli stabilimenti e agli impianti di produzione e imbottigliamento, lo staff della Cantina organizzerà durante le giornate simpatiche tombole flash e “cruci-vino” con in palio premi enogastronomici, estrazioni a sorpresa di omaggi e distribuzione di palloncini per i bambini.