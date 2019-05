Team Synergy al completo al Valtolla Trail, Pau si impone nella 11 km

Buona prestazione del Team Synergy a Vernasca (Piacenza), dove domenica è andata in scena il Valtolla Trail, gara di trail running su due tracciati, uno short trail di 11 chilometri e un trail di 25, entrambi resi impegnativi dalle piogge intense dei giorni precedenti.

Il sodalizio di Gripparello ha schierato per la prima volta in assoluto tutti i suoi atleti: Gianluca Sesenna, Mauro e Alessandra Arcari, Matteo Longinotti, Giovanni Carini, Mario Speroni e il vincente Davide Pau, salito sul gradino più alto del podio della gara short.

Se Pau ha riconfermato la supremazia nello short trail, Speroni, neofita della disciplina, sta iniziando a fare esperienza e far notare che con allenamenti mirati potrebbe dire la sua; Longinotti ha corso sulla 25 km chiudendo con un tempo discreto, Sesenna, partito per la distanza lunga, ha dovuto ripiegare sulla 11 km per un problema tecnico; bella prova di Mauro Arcari che ha fatto registrare la sua miglior prestazione in carriera, mentre Carini e Alessandra Arcari hanno fatto squadra per dare assistenza sul percorso della 11km.

Presente anche il Presidente Gandolfi in supporto alla squadra organizzatrice, a conferma dell’ottima sinergia tra team Synergy e l’organizzazione Tre Mori Running.