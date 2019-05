Nell’ambito del “VENTO Bici Tour 2019” (il viaggio in bici organizzato dal Politecnico di Milano per promuovere la realizzazione della ciclovia Venezia-Torino), un numeroso gruppo di studenti del Politecnico ha svolto martedì, sotto la guida del prof. Paolo Pileri e del dott. Alessandro Giacomel, un’attività didattica “dal vivo” percorrendo in bicicletta il tratto che va da Piacenza a Cremona, con tappa a Isola Serafini.

In questa occasione è intervenuto anche il personale Aipo che ha fornito ai partecipanti una serie di informazioni collegate alle proprie funzioni nel territorio. L’attività aveva lo scopo di conoscere direttamente questa parte di territorio attraversato dalla futura ciclovia VENTO e di verificare punti di forza e aspetti da migliorare del percorso già in essere.

Dopo la visita all’impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica a Piacenza, il gruppo ha iniziato a pedalare sul percorso cicloturistico “Via Po” in direzione Monticelli d’Ongina. Durante il tragitto, funzionari Aipo hanno fornito spiegazioni su alcuni temi, quali le arginature (dalle modalità costruttive alla differenza tra argini maestri e golenali), la funzione delle golene, le principali caratteristiche morfologiche del Po, il funzionamento della navigazione fluviale e in generale la gestione del reticolo idrografico.

Il gruppo è quindi giunto alla nuova conca di navigazione sul Po di Isola Serafini (Monticelli d’Ongina), inaugurata nel marzo 2018, dove l’ing. Ettore Alberani e l’arch. Edi Andreetti di Aipo hanno illustrato le caratteristiche costruttive della conca e le sue modalità di funzionamento. E’ stata inoltre presentata, con l’apporto dell’ing. Alessio Picarelli dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la scala di risalita per i pesci recentemente realizzata per consentire alla fauna ittica di bypassare la centrale idroelettrica sul Po.

Aipo – che nei giorni scorsi ha ospitato nella sede centrale di Parma la mostra fotografica itinerante “Con i miei occhi”, dedicata al VENTO Bici Tour 2018 – è tra gli enti sostenitori del VENTO Bici Tour 2019, giunto alla settima edizione.