Vigili del fuoco, il nuovo comandante Pilotti: “Confidiamo in nuovi mezzi”

Primo giorno alla caserma di Strada Valnure per il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Piacenza Danilo Pilotti, proveniente dal comando provinciale di Pavia (Nella foto con il comandante uscente, Francesco Martino).

Il neo comandante ha sottolineato di essere già stato per 4 mesi a Piacenza, nel 2005, anno nel quale venne inaugurato il distaccamento di Bobbio: “Per me è un ritorno in questa città”. “Come dirigente ho fatto tre anni a Lecco da comandante provinciale, poi altri cinque anni a Mantova e quindi quasi altri cinque a Pavia, e ho chiesto di venire a Piacenza. Analoga la situazione del comando provinciale Pavia da cui provengo con la carenza di capisaquadra, ma la situazione si risolverà a breve, a giugno, sopperendo ai problemi di organico “.

Altro tema sensibile è quello del parco mezzi vetusti: “Confidiamo in ulteriori acquisti da Roma di automezzi nuovi, che ci consentiranno di mandare in pensione quelli attualmente in servizio”.