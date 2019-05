Vigili del fuoco, Martino saluta Piacenza “In arrivo nuovo personale”

Il comandante dei vigili del fuoco Francesco Martino saluta Piacenza. A partire da lunedì 27 maggio alla guida della caserma di strada Valnure ci sarà Danilo Pilotti, proveniente dal comando provinciale di Pavia.

Martino, arrivato a Piacenza il primo settembre 2011, si congeda con un annuncio importante: dal 13 maggio l’organico provinciale dei vigili del fuoco è aumentato di sette unità e a metà di giugno è previsto un ulteriore innesto di 23 capisquadra.

Una novità di rilievo, alla luce della mobilitazione delle settimane passate, culminata con lo sciopero dell’11 aprile scorso del personale della caserma, per chiedere di potenziare un organico carente da anni. Secondo i sindacati Conapo e Fp Cgil, la provincia di Piacenza dovrebbe poter contare su 191 unità, mentre il servizio era garantito da soli 145 vigili del fuoco.

Il comandante uscente ha ricordato alcuni degli interventi più significativi svolti dai pompieri sotto il suo comando, primo fra tutti l’alluvione del settembre 2015. “Nel 2012 è stato inaugurato il nuovo distaccamento di Castelsangiovanni, nel 2013 la nuova caserma di strada Valnure con il trasloco dalla storica sede di viale Dante. In questi anni tra le esperienze più impegnative anche quelle del terremoto in Emilia e in Centro Italia”.

“Durante la mia permanenza a Piacenza – aggiunge – ho trovato un ambiente affabilissimo e la vicinanza di tutte le istituzioni locali”.

Martino proseguirà la sua carriera a Reggio Emilia, sempre come comandante provinciale. L’augurio al suo successore è di “continuare con l’obiettivo di migliorare sempre più la macchina organizzativa del soccorso, proseguendo nel fondamentale lavoro di formazione”.