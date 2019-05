Volley, Team 03 Max Moto in finale regionale Under 16

Dopo la vittoria nel campionato territoriale di categoria, la formazione under 16 della società rossoblù conquista la finale del Campionato Regionale dei Territori.

Il torneo tra le squadre finaliste dei vari campionati provinciali ha visto le ragazze guidate da Bruno Falcione prevalere nell’ordine su US Daino Gavassa (RE), Volley Stadium Mirandola (MO) e Cattolica Volley (RN) senza lasciare per strada neanche un set.

Ancora una volta, come era stato nel campionato provinciale, un percorso netto, che porta le rossoblu alla finalissima contro le pari età bolognesi della Progresso Volley. Appuntamento da non perdere sabato 1 giugno, ore 19, al Palazzetto di via Alberici.