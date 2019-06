380 bambini sotto rete per il Torneo delle Quattro Scuole

È la scuola di Mucinasso ad aggiudicarsi la Tredicesima edizione del Torneo di pallavolo organizzato dal 2° Circolo Didattico di Piacenza e Piace Volley con il patrocinio del CONI e della FIPAV.

Al PalaGambardella di via Alberici venerdì mattina si sono svolte le gare che hanno coinvolto le classi quarte e quinte delle scuole primarie facenti parte proprio del 2° Circolo Didattico che comprende i plessi Alberoni, Mazzini, Mucinasso e San Lazzaro.

Davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta oltre 380 bambini si sono sfidati in campo: dopo una fase preliminare, ogni scuola ha presentato una classe alla finale che è scesa in campo affrontando i rappresentanti degli altri plessi. Alle spalle della scuola di Mucinasso si è classificata la San Lazzaro, terzo posto invece per la Mazzini, quarta piazza, infine, per l’Alberoni.

La tradizionale manifestazione conclude, di fatto, un progetto svolto durante l’intero anno scolastico e che ha visto impegnati proprio gli allenatori di Piace Volley in lezioni e mini partite con 500 bambini delle scuole, insegnando loro le regole della pallavolo nel corso delle ore di educazione motoria.

Per l’occasione non potevano mancare anche due ospiti d’eccezione provenienti direttamente dalla Gas Sales Piacenza: Alessandro Fei, capitano della squadra e Massimo Botti, viceallenatore e responsabile tecnico del settore giovanile, accolti con grande entusiasmo dai giovanissimi atleti. Botti e Fei insieme a Maurizio Moia, presidente di Piace Volley, hanno premiato tutti i partecipanti consegnando coppe e medaglie oltre a magliette Piace Volley e a magliette e agende firmate Gas Sales Piacenza.

Un riconoscimento speciale è andato anche alla dott.ssa Paola Vincenti, dirigente del 2° Circolo Didattico di Piacenza, a cui è stata consegnata una targa per la collaborazione e la disponibilità mostrata in questi anni a favore dell’iniziativa. Gli organizzatori hanno, inoltre, voluto ringraziare Mc Donald’s che ha offerto a tutti i bambini il ristoro durante la mattinata.