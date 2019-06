Ai circoli Auser e Tulipano ritrovi climatizzati per gli anziani

Nei pomeriggi estivi, da martedì 18 giugno sino al 29 agosto, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio saranno allestiti anche quest’anno alcuni luoghi di ritrovo climatizzati per la terza età, cui verranno dedicati momenti di intrattenimento con frequentazione libera e aperta a tutti i cittadini anziani interessati.

Ogni martedì e mercoledì, dalle 15 alle 17.30, l’appuntamento è presso il centro Auser con sede in via Musso 5 per iniziative ricreative e culturali, ma non mancherà la merenda in compagnia.

Il giovedì, sempre dalle 15 alle 17.30, le attività e il momento conviviale della merenda, con la partecipazione dei volontari della Croce Rossa, si spostano al circolo “Il Tulipano” di via Cantarana 10. Qui saranno organizzate due feste con musica dal vivo, il 25 luglio e il 29 agosto, mentre il centro resterà chiuso nelle giornate del 4 luglio e 15 agosto.

Per coloro che fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente le strutture climatizzate è a disposizione, su prenotazione, un servizio di trasporto dedicato nei pomeriggi del martedì e giovedì, grazie all’impegno dei volontari di Croce Bianca e Auser.

Per prenotare il trasporto è necessario contattare il servizio InformaSociale al numero 0523-492731 dalle 9 alle 11, nel giorno precedente l’iniziativa, oppure recarsi direttamente presso uno dei due sportelli: in via Taverna 39 o in via XXIV Maggio 26/28.