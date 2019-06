Al “Città di Carpaneto” la finalissima Esordienti è tra Piacenza e Rezzato

E’ tempo di finali al torneo “Città di Carpaneto”, riservato alle categorie giovanili e organizzato dalla Vigor. Dopo aver assegnato il quarto Memorial Ugo e Roberto Casella per gli Allievi professionisti (successo del Giana Erminio), la manifestazione piacentina è pronta per designare la vincitrice del nono Memorial Corrado Croci, riservato alla categoria Esordienti.

A contenderselo, saranno i bresciani del Rezzato e il Piacenza Calcio, che hanno superato in semifinale le due squadre di casa: il Rezzato ha piegato 2-0 la Vigor Carpaneto B, mentre i baby-biancorossi hanno vinto 7-0 contro la Vigor Carpaneto A. Stasera (mercoledì) alle 19 andrà in scena il derby biancazzurro tutto targato Vigor per la finale terzo-quarto posto, mentre alle 20,30 spazio alla finalissima tra Rezzato e Piacenza Calcio, seguita dalle premiazioni finali.

Il programma odierno sarà aperto alle 18 dal match tra Podenzano e Fiorenzuola (Pulcini 2009), visto che le tre categorie “baby” del torneo (Pulcini primo e secondo anno e Primi calci) stanno arrivando al momento conclusivo. Alla fase finale si sono qualificate Fulgor Fiorenzuola (prima del girone A), Corte Calcio (prima nel girone B), Podenzano (seconda nel girone A) e Lions Valdarda (secodna nel girone B) per i Primi calci (2010), Alseno Calcio (prima del girone A), Podenzano (prima del girone B), Pontenurese (seconda del girone A) e Fiorenzuola (seconda del girone B) nei Pulcini 2009, Vigor Carpaneto (prima nel girone A), Piacenza Calcio (prima nel girone B), Gotico Garibaldina (seconda del girone A) e Pontenurese (seconda del girone B) nei Pulcini 2008, con sfide a incroci.

Risultati lunedì 3 giugno:

Fulgor Fiorenzuola-Corte Calcio 4-2 (Primi calci)

Alseno Calcio-Podenzano 2-2 (Pulcini 2009)

Vigor Carpaneto-Pontenurese 2-0 (Pulcini 2008)

Risultati martedì 4 giugno:

Podenzano-Lions Valdarda 2-8 (Primi Calci)

Pontenurese-Fiorenzuola 0-4 (Pulcini 2009)

Vigor Carpaneto-Gotico Garibaldina 1-0, Piacenza Calcio-Pontenurese 4-1 (Pulcini 2008)

Programma mercoledì 5 giugno:

ore 18: Podenzano-Fiorenzuola (Pulcini 2009)

ore 19: Vigor Carpaneto A-Vigor Carpaneto B (finale terzo-quarto posto Esordienti)

ore 20,30: Rezzato-Piacenza Calcio (finale primo-secondo posto Esordienti)

premiazioni Esordienti

Programma giovedì 6 giugno:

ore 19: Fulgor Fiorenzuola-Lions Valdarda (Primi Calci 2010), Pontenurese-Alseno Calcio (Pulcini 2009)

Ore 20: Podenzano-Corte Calcio (Primi Calci)

Ore 21: Piacenza Calcio-Gotico Garibaldina (Pulcini 2008).