Al Gola Gola Festival in primo piano anche i disturbi di deglutizione

I problemi di deglutizione sono molto più comuni di quanto si possa immaginare. La disfagia è una grave disfunzione che può colpire quasi la metà degli ultra75enne e molti pazienti con malattie anche diffuse come sono i disturbi cognitivi e comportamentali (per esempio l’Alzheimer).

Ecco perché da anni l’Ausl di Piacenza è fortemente impegnata in progetti che aiutino le persone con questo problema a non rinunciare al piacere del cibo, con i suoi colori, gusti e sapori, recuperando un momento prezioso e irrinunciabile di convivialità. Il gruppo multidisciplinare di professionisti chi si occupano di questi pazienti ha promosso diverse iniziative per sensibilizzare la popolazione e fornire indicazioni utili per i malati e il loro familiari.

L’equipe sarà presente, in un gazebo dedicato, anche all’interno del Gola Gola Festival sabato 8 e domenica 9 giugno in piazza Cavalli.

Sabato dalle 8.30 alle 12.30 fisiatri e logopedisti saranno a disposizione per illustrare con semplicità le attenzioni che devono essere poste nei confronti delle persone con disfagia per cambiare le abitudini alimentari, per trovare la posizione corretta durante i pasti e per avere un quadro generale di come nutrire i malati. Sarà possibile anche fare uno screening-disfagia attraverso la somministrazione di un semplice test, l’EAT-10: semplici domande sulle modalità di alimentazione e le relative difficoltà permetteranno ai sanitari di evidenziare situazioni problematiche e indirizzare gli interessati a una successiva visita logopedica più specifica.

Domenica mattina, in piazza Cavalli alle ore 12, lo chef Emiliano Arcelloni di Corte Biffi e Biffi Gusto, insieme a tre studenti della Scuola Alberghiera, realizzerà uno show cooking ad hoc dedicato. L’evento Il piatto di velluto: quel delizioso boccone da mandar giù permetterà di vedere da vicino la preparazione del piatto, i tempi di cottura, gli alimenti utilizzati e la loro modifica in termini di consistenza per favorire la deglutizione. Uno speaker intervisterà il fisiatra Roberto Antenucci per entrare nella dimensione sociale del problema, capire quanto possa essere impattante sulla qualità della vita di chi ne è affetto (“non potrò mai più uscire con la famiglia o con gli amici a mangiare in un ristorante o in una pizzeria!”) e portare a fenomeni anche depressivi.