Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Al Rotary Club Fiorenzuola un tema di attualità: Privacy e diritti delle nuove tecnologie

Ultima conviviale prima del passaggio di consegne del 28 giugno prossimo. Il presidente Marcello Redaelli ha riunito i soci giovedì sera 6 giugno scorso presso l’Agriturismo Boschi Celati a Fossadello di Caorso chiamando il dott. Matteo Rocchi IT Specialist per trattare un argomento di estrema attualità come “Privacy e diritti delle nuove tecnologie”.

La conviviale è iniziata, come di consueto, con l’aperitivo di benvenuto, cui hanno fatto seguito l’onore alle Bandiere con i relativi inni e il suono della campana; quindi il presidente ha ringraziato i soci per la loro presenza, compreso il presidente del Rotaract Fiorenzuola Alessandro Banin, e ha proceduto alla breve lettura del curriculum del relatore; Matteo Rocchi, da sempre appassionato di tutto ciò che è tecnologia.

Dopo un percorso di studi umanistici si è dedicato, in età universitaria, a studi informatici, e dal 2001 si occupa di progettazione, sviluppo e assistenza per infrastrutture informatiche presso imprese e studi professionali; ha frequentato con successo il Master di Privacy Officer ottenendo la qualifica di Consulente Privacy e il corso di specializzazione in informatica forense, ha maturato esperienze come Consulente Tecnico di parte nel campo del contenzioso civile ed è iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Milano. Attualmente ricopre la qualifica di Responsabile dell’Incident Response Plan per diverse realtà,cioè colui che previene e risponde in tempi brevi agli attacchi informatici. Nel 2015 ha pubblicato un ebook dal titolo E-Commerce e Privacy. E’ co-ideatore di NetworkLex, la sua attuale società. Subito dopo il Presidente Redaelli ha informato che la rubrica Gocce di Rotary non verrà tenuta a causa di un impedimento del curatore Stefano Pavesi e, pertanto, in ricordo del bellissimo 34° gemellaggio in Francia con i soci del RC Marignane, ha proiettato sullo schermo una serie di fotografie scattate durante i 3 giorni trascorsi nella regione della Camargue, bassa Provenza. Ha fatto seguito la cena conviviale e subito dopo ha preso la parola il relatore che con l’ ausilio di una serie di slide ha illustrato il significato del tema della serata nei seguenti punti:

-Trattamento dei dati personali.

-E-Commerce e sviluppo web.

-Svolgimento del processo civile e penale.

-La c.d. “Eredità digitale”.

-Blockchain e smart contract .

Rocchi ha quindi spiegato in modo approfondito il GDPR cioè il Regolamento UE(Unione europea) n° 2016/679 che si sviluppa in questi temi:

-Circoscrive ambito del trattamento dei dati;

-Consenso dell’ interessato;

Diritto alla cancellazione,limitazione rettifica e portabilità;

Responsabilità e Obblighi.

-Sicurezza dei dati-

-Misure tecniche di sicurezza.

-Misure organizzative specifiche.

-Gestione Data Breach.

-Documentazione che formalizzi le procedure.

Il relatore si è soffermato inoltre su E-Commerce e sviluppo web in riferimento al D.Lgs n° 206/2005 modificato poi dal D.Lgs 21/2014 in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico.

E’ passato quindi a trattare il delicato argomento del processo penale con i seguenti approfondimenti:

-reati telematici(es. L. 547/93, L. 48/08)

-reati non informatici ma commessi con sistemi informatici.

-Procedimenti in cui tracce o indizzi nei sistemi informatici sono fonte di prova.

Altro argomento toccato ha riguardato il Digital Forensics,Cyber security,incident response,l’eredità digitale,successione dei nostri dati.

Per quanto riguarda il Blockchain, il Relatore ha spiegato in sintesi cos’è un registro distribuito non modificabile basato su algoritmi e consenso, mentre lo smart Contract è un contratto che si esegue automaticamente interagendo con la blockchain, per esempio un’ auto acquistata a rate che smette di avviarsi al mancato pagamento: comunque un futuro ancora prossimo.

Terminata la relazione con argomenti indubbiamente molto innovativi, il dott.Matteo Rocchi ha ringraziato per l’attenzione riservata e subito dopo hanno fatto seguito alcuni interventi di soci per approfondimenti.Il presidente Marcello ha quindi proceduto alla consegna al relatore del gagliardetto del Rotary Fiorenzuola e al meritato omaggio.

Il suono della campana da parte del presidente ha segnato il termine della serata non prima però di aver ricordato il compleanno del past president Rinaldo Onesti con la consegna di un omaggio e il taglio della torta rotariana.Onesti a sua volta ha ringraziato molto della gradita sorpresa il presidente Redaelli e tutti i presenti.