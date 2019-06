Al San Giuseppe la 32^ edizione del torneo Maurizio Vignale

Nonostante i capricci del meteo, nelle scorse settimane si è disputata la 32^ edizione del torneo Maurizio Vignale a Fossadello di Caorso (Piacenza), per la categoria esordienti a 9.

Buona partecipazione di pubblico e livello tecnico pregevole hanno caratterizzato le serate di gara. Eliminate dopo la fase a gironi Podenzano, San Rocco, San Corrado e Fulgor Fiorenzuola. Nella finale per il 3° e 4° posto il Caorso (con una squadra giovanissima) ha avuto la meglio sulla Turris (squadra sempre presente al torneo giovanile) per 5 a 2.

Finalissima per il 1° e 2° posto molto tirata ed equilibrata, il punteggio sempre in bilico: rete del San Giuseppe nel 1° tempo, reazione e pareggio del Corte calcio nella ripresa e ritorno in vantaggio per i biancoazzurri proprio nel finale quando i supplementari erano alle porte. Grande soddisfazione per gli organizzatori che ringraziano squadre e sponsor dando appuntamento alla prossima stagione.