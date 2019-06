Al via i “Venerdì Piacentini”: le limitazioni al traffico

Da questa settimana fino al 19 luglio pronti ad andare in scena a Piacenza i “Venerdì Piacentini”. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate che comporterà diverse limitazioni al traffico

Secondo quanto comunicato dal Comune di Piacenza, infatti, in occasione degli eventi previsti nelle giornate del 21 e 28 giugno, nonché 5, 12 e 19 luglio, saranno adottati i necessari provvedimenti di limitazione al traffico.

Dalle ore 14 alle 3 del successivo sabato mattina, sarà vietata la sosta in piazzetta Grida, piazza Cavalli, piazza Borgo, piazza Plebiscito, in via Daveri, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra stradone Farnese e viale Palmerio, in via San Siro (tra via S. Franca e via Giordani), in via Garibaldi, nel tratto di via Cavour tra via Borghetto e piazza Cavalli, in via San Donnino (tratto galleria San Donnino – via Sopramuro) su entrambi i lati della carreggiata, in via Legnano e via Medoro Savini.

Contestualmente, dalle 18 e fino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di circolazione in piazza Borgo, piazza Duomo, piazza Plebiscito e piazza Cavalli, in via Daveri, via Legnano, via S. Antonino, via San Vincenzo (tra via San Siro e lo Stradone Farnese), via Garibaldi, via San Donnino, via Medoro Savini, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra stradone Farnese e viale Palmerio, via San Siro (tra via S. Franca e via Giordani), nel tratto di via Cavour tra via Borghetto e piazza Cavalli, in via Mazzini (tra via S. Eufemia e piazza S. Margherita), in via Felice Frasi e nel tratto di via Verdi tra Cantone San Martino e via S. Franca e in via Cittadella (tra via S. Marco e via Borghetto).

Dall’osservanza dei provvedimenti saranno esonerati residenti e dimoranti nelle vie interessate, nonché i veicoli dei residenti e dimoranti in via S. Franca, via Verdi e vicolo Edilizia i quali potranno percorrere, in entrambe le direzioni di marcia, a passo d’uomo, l’itinerario più breve per raggiungere la propria abitazione.

Non sono previste deviazioni per i mezzi di trasporto pubblico, che potranno transitare nelle strade in questione sino al passaggio dell’ultima corsa, ad eccezione di quelli con percorso in via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele che verranno deviati dalle ore 18.