Dopo il pomeriggio di domenica, anche quello di lunedì nel piacentino è stato funestato da una serie di incidenti. Il più grave è accaduto in A21, dove si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti, ma i soccorsi sono intervenuti anche a Marsaglia e a Godi di Carpaneto.

Nel primo caso coinvolto un motociclista, che da quanto si è appreso si è scontrato per cause in corso di accertamento con un furgoncino (nelle foto): sul posto i soccorsi del 118, con due ambulanze dell’ospedale di Bobbio, che hanno allertato anche l’elisoccorso da Pavullo, atterrato nel campo sportivo di Salsominore. Dopo le prime cure il centauro è stato trasferito in volo all’ospedale di Piacenza in codice giallo.

A Godi invece, nelle vicinanze dell’aeroporto di San Damiano, soccorritori in azione per un ciclista rimasto vittima di una caduta a seguito della quale ha riportato alcune ferite: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.