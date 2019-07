Anche il piacentino Giglio, specialista dello showdown, agli Europei giovanili paralimpici

C’è anche un giovane atleta piacentino, Giovanni Giglio, a rappresentare l’Italia alla quinta edizione degli European Para Youth Games (EPYG) 2019 a Lahti, in Finlandia, presso le strutture sportive di Pajulahti.

Venti ragazze, trentotto ragazzi distribuiti su 8 discipline compongono la delegazione italiana. Le gare sono in programma da venerdì 28 giugno a domenica 30 quando si chiuderanno i Giochi Europei Giovanili più partecipati di sempre (EPYG), con oltre 600 partecipanti, di cui quasi 400 atleti, da 27 Nazioni, tra i 13 e i 23 anni. Giglio partecipa nella specialità dello showdown, il tennistavolo per non vedenti, forte di un’esperienza agonistica importante, nonostante la giovane età.

Per sapere tutto sulla delegazione italiana e sui risultati vai al sito del Cip, Comitato Italiano Paralimpico. Queste le discipline in programma: atletica (11 atleti azzurri), nuoto (16 atleti), basket in carrozzina (12 atleti), tennistavolo (6), boccia (2 atleti), goalball (5 atleti), judo (3 atleti) e showdown (3 atleti). L’età media degli azzurrini paralimpici è di 18 anni e la gran parte di loro è al debutto internazionale con la maglia azzurra.

Nella foto tratta dal sito del Cip gli atleti azzurri dello showdown (Giglio è il secondo da sinistra)