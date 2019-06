Andata al Garilli contro il Trapani, Piace in campo l’8 giugno alle 20,30

E’ stata posticipata alle 20 e 30 la partita Piacenza-Trapani, in programma sabato 8 giugno al Garilli, gara di andata della finale playoff con in palio la promozione in serie B.

A darne notizia la società biancorossa. Il match era inizialmente programmato per le ore 18. A contendere ai biancorossi la promozione in Serie B sarà il Trapani dell’ex Anthony Tagourdeau che ha superato nella doppia sfida il Catania non senza qualche patema. La gara di ritorno è in programma il 15 giugno al “Provinciale” di Erice.

L’andata dell’altra finale che vedra di fronte Pisa e Triestina è in calendario per mercoledì 5 giugno alle ore 20.30, ritorno domenica 9 giugno alle ore 18.30.