Canottaggio, argento per le ragazze della Vitto ai Campionati Italiani junior

Si arricchisce di un nuovo e prestigioso risultato la bacheca sportiva della Vittorino da Feltre. Un risultato portato in dote alla società del Presidente Roberto Pizzamiglio dalla squadra giovanile di canottaggio che nei giorni scorsi, alla Schiranna di Varese, ha conquistato una medaglia d’argento ai Campionati Italiani.

Ad infilarsela al collo sono state le ragazze del quattro senza junior, Maria Sole Perugino, Chiara Esposti, Alice Casadei e Sofia Gamaleri, protagoniste di una prova superlativa nella finale che ha assegnato il titolo e le medaglie.

L’equipaggio della Vittorino ha infatti disputato una finale da protagonista, lottando fin dall’inizio per le prime posizioni: leggermente staccate dall’armo della Canottieri Saturnia di Trieste (equipaggio che si è aggiudicato il titolo tricolore), le atlete biancorosse hanno remato per tutta la gara a punta punta con l’equipaggio di casa della canottieri Varese; negli ultimi 250 metri l’armo biancorosso è riuscito a conservare, nonostante un poderoso rinforzo del Varese supportato dal tifo di casa, un leggero vantaggio rispetto le rivali che hanno così dovuto accontentarsi del terzo posto finale.

Una medaglia d’argento che va quindi ad arricchire la già prestigiosa bacheca sportiva della Vittorino da Feltre e che, al tempo stesso, premia e ripaga le quattro atlete biancorosse delle energie e della passione riversate in questa intensa stagione sportiva, caratterizzata da impegno e dedizione investiti non solo negli allenamenti ma anche negli studi. Una medaglia d’argento che rappresenta anche una grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico biancorosso composto da Paolo Michelotti, Marco Savino, Sara Groppi, Federico Fontana, Filippo Mori, Gianluca Riscazzi, Umberto Moroni e Omar Ghetti, ma anche per la dirigenza del sodalizio biancorosso con il Presidente Pizzamiglio, il consigliere al canottaggio Roberto Brambilla e tutto il Consiglio direttivo.

Maria Sole Perugino e Chiara Esposti hanno anche gareggiato nel doppio guadagnando la qualificazione all’atto conclusivo; purtroppo, però, la vicinanza cronologica delle due finali – quella del quattro e quella, appunto, del doppio – non ha consentito alle due biancorosse di scendere in acqua nella finale del doppio in cui avrebbero sicuramente recitato un ruolo da protagoniste. Anche Alice Casadei, sedicenne ravennate in forza ai colori biancorossi, e Sofia Gamaleri, la più giovane dell’equipaggio, hanno gareggiato nel doppio fermandosi però alle semifinali.

Si è conclusa in semifinale anche la prova dell’unico equipaggio biancorosso maschile al via: Giu-seppe Brandazza, Luca Preti, Elia Angelelli e Riccardo Filace hanno difeso i colori della Vittorino nella specialità del quattro di coppia senza però riuscire a centrare la finale.