Nuovo arresto per droga in via Torricella: lo messo a segno dalla polizia il 4 giugno intorno alle 17.

Durante i controlli già pianificati, è stato fermato un cittadino tunisino di 55 anni, con numerosi precedenti per droga, in regola con il permesso di soggiorno.

Nei confronti dell’uomo era stato emesso proprio il giorno prima un ordine di carcerazione, perché aveva violato per 4 volte il divieto di dimora a Piacenza.