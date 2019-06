Nuovo innesto per la Gas Sales: al centro arriva Petar Krsmanovic

Ancora un grande colpo della Gas Sales Piacenza in questa sessione di mercato: la società piacentina ufficializza l’acquisto del forte centrale serbo Petar Krsmanovic.

Con questa operazione si alza ulteriormente il livello del roaster biancorosso sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo atletico in vista soprattutto della prossima stagione che vedrà la Gas Sales Piacenza fare il suo esordio in Superlega.

Classe ‘90 e 205 cm di altezza, Krsmanovic raggiunge in biancorosso il connazionale e compagno di reparto Dragan Stankovic. Giocatore potente e dotato di un’ottima elevazione si è fatto apprezzare per le sue prestazioni sia con la maglia dei club sia con quella della nazionale, un atleta carismatico capace di trasmettere ai compagni di squadra nel corso dei match la giusta carica.

Nato a Cacak in Serbia, il nuovo centrale biancorosso ha iniziato la sua carriera pallavolistica proprio in patria, giocando nel MOK Djerdap Kladovo fino al 2014 per poi trasferirsi in Montenegro nel Budvanska Rivijera. Per lui un’esperienza anche in Sudamerica: nella stagione 2015/2016, infatti, Krsmanovic ha vestito la maglia del club argentino UPCN San Juan, riuscendo a conquistare una coppa ACLAV, un campionato e una medaglia di bronzo al Mondiale per Club giocato a Belo Horizonte.

Nella stagione successiva si è trasferito in Russia nel Gazprom-Ugra di Surgut con cui ha giocato la Challenge Cup, sfiorando per un soffio la finale. Con la maglia della sua nazionale, Krsmanovic ha partecipato nel 2014 alla World League per la prima volta e attualmente è impegnato nella Volleyball Nation League.

L’arrivo a Piacenza di Petar Krsmanovic va ad arricchire la rosa dei centrali biancorossi a disposizione di coach Andrea Gardini che ad oggi può contare già su Dragan Stankovic e Alessandro Tondo: grazie alla sua prestanza fisica il serbo potrà essere un valido elemento da sfruttare al meglio nel corso della stagione.