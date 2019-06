Assegni familiari, si cambia: “Patronato unico intermediario autorizzato per le domande”

Cambiamenti in vista per i lavoratori del settore privato che hanno diritto agli assegni familiari. E’ ora necessario fare la domanda per via telematica all’INPS. A partire dal 1° aprile 2019 la richiesta non va più presentata al datore di lavoro.

Quali effetti ci saranno? “In effetti, già nelle scorse settimane abbiamo avuto alcune richieste di precisazione di persone che avevano saputo di questo cambiamento” – fanno presente al patronato Inas Cisl di Via Pietro Cella, ma pensiamo che le persone che si rivolgeranno a noi aumenteranno nelle prossime settimane perché gli assegni devono essere richiesti ogni anno, in base al periodo di validità e ogni periodo inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno dell’anno successivo”.

“Perciò, essendo il patronato l’unico intermediario autorizzato a inviare la richiesta per conto del lavoratore, prevediamo che nei prossimi mesi di giugno e di luglio, saranno richiesti i servizi telematici degli sportelli specifici che abbiamo già predisposto a Piacenza, a Fiorenzuola e a Castelsangiovanni. Per gli iscritti Cisl il servizio è gratuito ma siamo a disposizione di tutti coloro che avranno bisogno, anche con una consulenza nelle altre sedi che si trovano nel territorio provinciale”.

“Per presentare la domanda di assegno al nucleo familiare tramite il patronato Inas Cisl – proseguono – sono necessari tra gli altri i documenti i redditi del nucleo familiare relativi all’anno precedente o redditi da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, per disoccupazione, malattia, cassa integrazione o redditi da lavoro autonomo, da fabbricati (inclusa l’abitazione principale) e da terreni. Si possono richiedere gli arretrati per gli Assegni familiari per al massimo 5 anni. In alcuni casi, come ad esempio per separazione, divorzio, affidamento, l’assegno viene fornito solo con l’autorizzazione preventiva dell’INPS”.