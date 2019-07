Assigeco ingaggia la nuova ala Santiangeli

MARCO SANTIANGELI E’ UN NUOVO GIOCATORE DELL’UCC ASSIGECO PIACENZA

UCC Assigeco Piacenza comunica l’ingaggio di Marco Santiangeli, ala di 192 cm proveniente dalla Virtus Roma.

CARRIERA

Nato a San Severino Marche il 12 agosto del 1991, Santiangeli segue tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Vigor Matelica, la squadra del suo paese di origine.

Nel 2009 passa all’Aurora Jesi con la quale trascorre sette stagioni nella seconda serie italiana, crescendo anno dopo anno fino a raggiungere, nel 2015/16, i 14.9 punti a partita, suo massimo in carriera.

Messosi in mostra anche con le squadre nazionali (argento all’Eurobasket Under 20 del 2011 in Spagna), Santiangeli nel 2016 approda alla Givova Scafati, prima del passaggio alla Virtus Roma con la quale, nella passata stagione, centra la promozione in Serie A, viaggiando ad una media di 6.4 punti, 2.3 rimbalzi e 2 assist a partita. (nota stampa)