Assigeco ingaggia l’ala centro Molinaro

L’ASSIGECO PIACENZA INGAGGIA L’ALA CENTRO LORENZO MOLINARO

UCC Assigeco Piacenza comunica la firma dell’atleta Lorenzo Molinaro.

Ala/centro classe 1992 di 204 cm, Molinaro ha vestito nelle ultime due stagioni e mezzo la maglia della Bondi Ferrara (6.7 punti e 5.6 rimbalzi di media nella scorsa stagione).

CARRIERA

Molinaro debutta in Serie A2 nella stagione 2009/2010 tra le fila della Pallacanestro Udine.

Dal 2011 al 2013 gioca a Treviglio in Divisione Nazionale A. Nella stagione 2013/2014 fa ritorno in Serie A2 a Trento, con cui a fine campionato conquista la promozione in Serie A. Passa quindi ad Agropoli, in Serie B, dove mette a segno 10.6 punti e 7.8 rimbalzi di media a partita. Con i campani chiude la regular season del girone D al primo posto, vince i playoff e conquista le Final Four di categoria.

La stagione successiva arriva la chiamata della Pallacanestro Varese con la quale disputa sia il campionato di Serie A sia la FIBA Europe Cup. Nel gennaio 2016 la società varesina lo cede in prestito fino a fine stagione a Ravenna in Serie A2.

Da Ravenna ritorna nuovamente ad Agropoli per poi approdare, come detto, alla Bondi Ferrara.

