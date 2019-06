Assigeco, Marco Merli il nuovo responsabile tecnico minibasket e settore femminile

Marco Merli dal 1 luglio sarà il nuovo responsabile tecnico del settore minibasket e del nascente settore femminile di UCC Assigeco Piacenza.

Merli, 51 anni piacentino d’origine, è istruttore nazionale Minibasket, è stato docente territoriale per la formazione istruttori minibasket nello Staff regionale ed è tuttora responsabile tecnico provinciale per i Centri Tecnici Federali del settore femminile della Fip Emilia Romagna.

Merli ha svolto il proprio percorso di istruttore nel minibasket e nel settore femminile a Calendasco, Borgonovo, Cortemaggiore e Somaglia e nella società di Piacenza prima di approdare in UCC Assigeco.

“E’ per me una grande soddisfazione iniziare un percorso importante con una società prestigiosa come UCC, che ha obiettivi e programmi ben chiari per il minibasket e il settore giovanile ma soprattutto nel femminile, settore a cui tengo molto – le parole di Merli -. Poter sviluppare questi progetti nella mia città è per me un onore e uno stimolo a fare il meglio, grazie anche ai collaboratori con cui imposteremo il percorso di crescita e sviluppo”.

“Le priorità saranno tre – ha aggiunto a proposito dei piani per la prossima stagione -. Per quanto riguarda il minibasket investiremo moltissimo sui progetti scuola, per promuovere e far conoscere la nostra realtà sul territorio consolidando e aumentando i nostri centri minibasket”.

“Per il settore femminile, invece, lavoreremo per avere almeno 1 squadra femminile di settore giovanile (U13) che nel giro di 2 anni possa pescare direttamente dalle nostre squadre minibasket, oltre a concentrarci su quelle U14 e U16 dell’ imminente stagione”.

“Parlando dell’ABA (Assigeco Basket Academy), coinvolgeremo sempre di più le società che hanno aderito al nostro progetto, sostenendole nel percorso di crescita dei ragazzi offrendo loro quante più opportunità ma rispettando l’identità di ciascuna sul territorio”.

“L’arrivo di Marco si inserisce perfettamente all’interno dell’avviato e consolidato percorso di crescita del nostro settore giovanile e in particolare modo del nostro minibasket, vera e propria linfa del presente e del futuro della nostra società – ha poi voluto commentare Andrea Bausano, general manager UCC Assigeco Piacenza -. Sono sicuro che la professionalità, l’esperienza e l’entusiasmo di Marco potranno dare un nuovo slancio alla nostra attività di reclutamento nelle scuole e non solo. Parallelamente al suo ruolo di Responsabile Minibasket, gli è stato affidato anche il ruolo di Responsabile del Settore Femminile che a partire dalla scorsa stagione, in collaborazione con Basket Sole, Assigeco ha deciso di sviluppare con sempre crescente impegno. Una sfida stimolante per lui e per tutti noi, ma che siamo certi di poter affrontare con la giusta determinazione e competenza, ora più che mai”.