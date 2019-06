Atletica Piacenza, Emma Casati campionessa italiana allievi nei 3000 metri

Proprio quando sembrava che la magica tradizione dell’Atletica Piacenza, dal 2009 sempre almeno un titolo italiano all’anno, stesse per interrompersi, ecco la bellissima sorpresa di Emma Casati a confermarla ai Campionati Italiani Allievi di Agropoli (SA), andati in scena nel week end.

Emma, allenata da Giuliano Fornasari, ha gareggiato sia nei 3000 che nei 1500 metri. Sono stati i 3000 a portare il titolo: nonostante il caldo torrido, che ha messo a dura prova tutte le partecipanti, la giovane piacentina non si è fatta intimorire e, sempre ben salda nel gruppo di testa, ha infine impressionato con una volata di 300 metri che ha spiazzato le avversarie e fermato il cronometro a 10’08”94, con ben 11 secondi di personale, record provinciale. Per la prima volta Emma Casati è campionessa italiana, pur essendo soltanto al primo anno di categoria. L’atleta ha poi corso anche i 1500, giungendo infine undicesima, con il tempo di 4’48”98.

Sempre nel settore del mezzofondo, ha brillato un altro allievo di Fornasari, Filippo Giandini. Dopo aver conquistato il settimo posto in Italia nei 2000 siepi, grazie al personale di 6’09”57 che vale anche il primato provinciale, Filippo ha bissato la settima piazza con un magistrale 1500 chiuso in 4’05”02. Ottavo posto per la staffetta 4×100 femminile composta da Marta Bona, Gloria Maddaloni, Chiara Rossetti ed Eleonora Nervetti: le ragazze hanno corso al massimo, effettuando dei cambi precisi e il cronometro ha infatti regalato loro un 49”10, che rappresenta il record personale del quartetto.

Numerosi sono stati gli altri primati personali: Nervetti ha fatto registrare il suo miglior tempo nei 100 corsi in 12”24, per poi confermarsi sui suoi livelli nei 200, in cui ha corso in 25”79; anche Maddaloni ha migliorato il suo limite sui 100, portandolo a 12”70; ha abbassato il proprio primato anche Camilla Cesena sui 100 ostacoli, superati in 15”63; la staffetta 4×400 maschile di Mattia Bongiorni, Andrea Scilio, Matteo Milani e Pietro Ferrarini ha corso il miglio in 3’33”34; bene anche i 400 ostacoli con Sofia Porcari, 1’10”47, e Matteo Milani, che si è migliorato, correndo il giro con le barriere in 1’00”09.

“L’Atletica Piacenza raccoglie nuovamente i frutti di un lavoro di valorizzazione dei ragazzi del territorio piacentino – sottolinea la società -: tutti i 12 partecipanti agli Italiani sono atleti cresciuti nel vivaio biancorosso e poi portati alle massime competizioni senza cessioni a società esterne, così da portare alti i colori della città e della provincia”.