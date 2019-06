Atletica Piacenza, Lorenzo Cesena “vola” nei 400hs: a Imola è oro e record provinciale

L’Atletica Piacenza sembra non esaurire le energie, nonostante i primi caldi, e prosegue nella sua cavalcata trionfale.

Lorenzo Cesena è tornato protagonista nei 400 ostacoli, riscrivendo il record provinciale assoluto in questa categoria: con il suo 54”22, ottenuto a Imola ai Campionati di Società assoluti, Lorenzo ha finalmente abbattuto il vecchio primato di Visone, risalente addirittura al 1979. Il giovane ostacolista, oro a Imola, è in un ottimo stato di forma, come testimoniano i due record provinciali nel giro di pochi giorni.

Ottime prestazioni anche per Samuel Signaroldi e per Vittoria Ferrari al “Memorial Pratizzoli”, tenutosi a Fidenza il 2 giugno. La manifestazione per rappresentative regionali della categoria Cadetti ha visto i due ostacolisti nuovamente convocati nella squadra dell’Emilia-Romagna. Samuel ha ben impressionato, correndo i 110 in 14”48, riconfermandosi sui suoi livelli e giungendo infine settimo al traguardo; buona gara anche per Vittoria Ferrari, che ha superato le barriere in 12” 54, classificandosi ottava.

Ai CdS di Imola del 1 e 2 giugno, sono stati altri i risultati degni di nota dei biancorossi: ottima prestazione anche per Anna Ofidiani, che ha corso i 400 in 59”65, classificandosi settima, per poi chiudere nona negli 800, coperti in 2’18”63; sesto posto nel salto in alto per Nasko Stamenov, che ha saltato 1,95; è tornata in pista anche Clara Vullo, che ha ottenuto il minimo nei 3000 siepi, giungendo quarta in 12’06”91; altro gradito ritorno quello di Lucrezia Lavelli, quarto posto, che ha saltato 3,30 nel salto con l’asta, misura valevole per gli stessi Campionati italiani; standard di partecipazione centrato anche da Sofia Porcari nei 400 ostacoli, grazie al tempo di 1’08”68, nona al traguardo; infine, record personale sui 100 per Lorenzo Perazzoli, che ha fermato il cronometro a 11”33.

Salgono dunque a 21 gli atleti dell’Atletica Piacenza qualificati per le rassegne nazionali di categoria, una delle quali si terrà a Rieti dal 7 al 9 giugno. In questa occasione, si fronteggeranno i migliori atleti under20 e under23 di tutta Italia. A difendere i colori biancorossi saranno: Gaia Massari nel salto in alto, già 24sima in Italia nell’Eptathlon under20; Rebecca Cravedi nei 100, in ripresa da un infortunio alla caviglia; i fratelli Anna e Pietro Ofidiani, rispettivamente negli 800 e nei 3000 siepi; sempre nei 3000 siepi, Clara Vullo; nei 400 ostavoli Lorenzo Cesena; Andrea Rinaldi nel lancio del martello; Nasko Stamenov nel salto in alto; ancora in forse invece la partecipazione di Andrea Dallavalle, campionissimo in forza ora alle Fiamme Gialle.

L’attività multilaterale e mirata sta portando l’Atletica Piacenza a schierare atleti di molteplici specialità alle massime manifestazioni nazionali, a conferma del valore del lavoro profuso fino ad ora.