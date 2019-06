Auto si ribalta, due bambini e la mamma feriti

Nella tarda mattinata del 25 giugno, poco prima delle 13, una Ford Fiesta si è ribaltata lungo la strada provinciale 37, che collega l’abitato di Sarmato a quello di Borgonovo Val Tidone.

A bordo c’erano tre persone e l’incidente è avvenuto in località Agazzara; per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Piacenza la persona alla guida ha improvvisamente perso il controllo nell’affrontare una curva, l’auto è così andata fuori strada per poi finire sottosopra con il muso conficcato nel canale che corre parallelo alla provinciale.

A causa dell’incidente sono rimasti feriti 2 bambini e un adulto, la madre. Sul posto i soccorsi sanitari con l’ambulanza infermieristica del 118 di Castelsangiovanni insieme ai militi della Pubblica di Castelsangiovanni che li hanno trasportati al Pronto Soccorso di Piacenza.

Per la messa in sicurezza della vettura (nella foto, finita ruote all’aria) è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Castelsangiovanni.