Auto fuori strada dopo la disco, 5 giovani feriti

Incidente all’alba di sabato 8 giugno 2019 con un’autovettura che è finita in un canale in Strada dell’Aguzzafame, nei pressi di una discoteca di Piacenza.

Si tratta di una Mini Cooper Cabrio (nella foto) che si è ribaltata dopo l’uscita di strada all’alba: il bilancio è di 5 ragazzi feriti, fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Erano circa le 5 e 30, ed erano appena partiti dal parcheggio antistante il locale notturno, quando, percorsi un centinaio di metri, il conducente ha perso il controllo del veicolo che è carambolato nel canale (fortunatamente) asciutto che delimita la strada con i campi.

Sul posto immediati i soccorsi sanitari del 118 con l’automedica del pronto soccorso di Piacenza, oltre alle ambulanze della Croce Rossa di Piacenza, quella della Croce Rossa di San Nicolò e l’ambulanza della Pubblica Croce Bianca di Piacenza. Per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, e in supporto ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra.

Alla guida della Mini un venticiquenne di Fidenza e a bordo altri quattro suoi coetanei.

Il conducente è stato sottoposto a prelievi alcolemici e ad esami tossicologici presso l’ospedale cittadino: si attendono i risultati. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Piacenza, intervenuti assieme ai colleghi della Squadra Volante del 113.