Avis in Piazza per la Giornata del Donatore: musica, danza e la comicità di Raul Cremona

“Sangue sicuro per tutti – Dona sangue, salva la vita”: questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore che vuole ringraziare tutti i donatori di sangue e plasma che ogni giorno, con il loro gesto, salvano la vita a qualcuno che nemmeno conoscono.

Obiettivo di questa edizione, i cui eventi principali si terranno a Kigali in Ruanda, è sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche i governi e i servizi sanitari affinchè “adottino politiche di promozione e difesa del dono volontario, non retribuito, periodico, associato, responsabile e anonimo: valori imprescindibili per garantire sangue ed emoderivati con elevati standard di qualità e sicurezza”.

Avis da anni condivide questa ricorrenza con la cittadinanza in Piazza Cavalli: sabato 15 giugno alle ore 21.30, grazie alla collaborazione con l’agenzia Bewonder di Andrea Baldini e col patrocinio del Comune di Piacenza, andrà in scena uno spettacolo con ingresso gratuito. Dalle ore 21.30 l’esibizione del coro amatoriale “I Tasti Neri” diretti da Caterina Granelli, mentre alle 22 La scuola di danza “Move Art” di Mia Molinari e Nathalie Malvi presenterà il Musical “Mary Poppins”, con ospite l’attore Tiziano Edini. Concluderà la serata alle ore 22.30 lo show di magia e divertimento con il noto comico Raul Cremona.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domenica 16 giugno. Avis sarà presente con i propri volontari per dare informazioni su come diventare donatori.