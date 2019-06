Visita in Municipio, nei giorni scorsi, per gli alunni della classe 4° di Sant’Antonio, che per il ciclo “La scuola in Comune” sono stati accolti dal sindaco Patrizia Barbieri, dal presidente dell’assemblea consiliare Giuseppe Caruso e dal consigliere Christian Fiazza.

Mattinata alla scoperta della macchina amministrativa e dell’assise cittadina, quindi, per Riccardo Alberoni, Martina Barocelli, Simone Braceschi, Simone Brancato, Gabriele Casano, Luca Coppo, Sara Fame, Kristel Graziani, Annachiara Loi, Andrea Marongiu, Tommaso Mastria, Angelo Matamoros, Artion Molla, Diego Scafile, Luca Stombellini, Leonardo Torri, Maria Elisabetta Ungureanu, Arianna Ursachi, Giada Volpi e Alina Zannoni.

“Questi momenti – afferma il sindaco Patrizia Barbieri – sono molto utili per stabilire un ulteriore legame con il panorama scolastico del territorio, per capire le esigenze degli insegnanti e dei bambini e per aprire le porte e far conoscere la “casa dei piacentini” alle giovani generazioni. L’esperienza proseguirà in futuro, con nuovi incontri con le classi degli istituti cittadini, già a partire dal mese di settembre con l’apertura del nuovo anno scolastico”.