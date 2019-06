Baseball, Piacenza a Poviglio per proseguire il momento positivo

Seconda di ritorno in trasferta a Poviglio (Reggio Emilia) per il Piacenza Baseball (domenica, gara1 alle 11 – gara2 alle 15,30).

Doppio impegno che cade in un momento particolare per entrambe le squadre. Il Piacenza ha vinto tre delle ultime quattro gare, abbandonando la zona play-ou,t e pertanto medita di proseguire la sua risalita; Poviglio, secondo in classifica, ha recentemente rallentato il passo rendendo un pò più affannosa la sua rincorsa alla capolista Codogno.

ll’andata i reggiani espugnarono con merito il De Benedetti creando le prime avvisaglie di quello che si sarebbe rivelato un avvio di stagione molto tribolato per Piacenza. Da allora, come detto, qualcosa sembra però cambiato e dal Piacenza visto nell’ultima quindicina è lecito attendersi di tutto pur considerando le insidie che un diamante come quello di Poviglio può nascondere.

Il campionato è ancora assolutamente aperto, con molti recuperi ancora da disputare, e se davvero la squadra di Nieves riuscisse a buttarsi alle spalle i problemi che l’hanno accompagnata ad aprile e per buona parte di maggio, allora nessun traguardo gli sarebbe precluso. L’obiettivo primario resta quello di guadagnare il più in fretta possibile un sereno centroclassifica, poi potrebbe iniziare un nuovo e più interessante capitolo stagionale.

I primi passi di una potenziale lunga risalita dovranno essere mossi in terra reggiana senza troppi timori reverenziali nei confronti di un Poviglio che finora ha potuto contare su di un reparto lanciatori tanto affidabile quanto ridotto numericamente. E alla lunga potrebbe essere la scarsità di ricambi il tallone d’Achille di un gruppo comunque decisamente migliore rispetto allo scorso anno. Piacenza vuole guardare alla sostanza più che alla classifica nel tentativo di sovvertire i pronostici e creando i presupposti per il girone di ritorno ricco di soddisfazioni.

ALTRE PARTITE: Codogno-Milano, Crocetta Parma-Junior Parma e Avigliana Bees-Fossano.

CLASSIFICA: Codogno 833 (12-10-2), Poviglio 750 (12-9-3), Milano 583 (12-7-5), Crocetta 545 (11-6-5), Junior 455 (11-5-6), Piacenza 400 (10-4-6), Fossano 333 (12-4-8), Avigliana 83 (12-1-11).

GIOVANILI – L’Under 12 ospita sabato al Montesissa (ore 17,30) il Parma 2001. Pronostico favorevole ai biancorossi che difendono il secondo posto contro l’ultima in classifica.