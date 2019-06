Baseball, il Piacenza sbanca Poviglio e risale in classifica

Il Piacenza Baseball batte due volte Poviglio, secondo in classifica, e lo fa con una facilità piacevolmente inattesa.

I pronostici della vigilia fanno una brutta fine ed i biancorossi spuntano due larghe vittorie per 11-2 e 12-2, la seconda per manifesta superiorità. Nelle ultime sei partite il Piacenza ha colto cinque vittorie, risalendo due posizioni in classifica e scappando dallaona play-out. A questo punto, con ancora molte giornate davanti, un nuovo capitolo sembra essersi aperto per la squadra di Nieves.

GARA 1 – Il Piacenza inizia alla grande quella che alla fine si rivelerà una giornata trionfale. Al primo attacco della gara mattutina i biancorossi mettono subito le cose in chiaro con un eloquente 3-0. Basta il singolo di Juaquin, perchè nello stesso inning Chacon e Cetti sono colpiti e sulla rimbalzante di Calderon arriva il primo errore dei padroni di casa. Non fa paura il punto reggiano al 3° (3-1), perchè poco dopo viene ristabilito il divario con il 4-1. Ettami regge alla grande sul monte ed il Piacenza può gestire il tutto con serenità.

A partire dal 7° poi arriva il colpo letale per Poviglio che deve incassare una severa punizione con 7 punti in due difese. Quattro al 7° (singoli di Chacon e Juaquin) e tre all’8° sciolgono i padroni di casa. Per Piacenza è tutto facile con sette basi gratuite ed un colpito. Si sfiora la manifesta superiorità ma comunque, viste le credenziali povigliesi, il punteggio è comunque rilevante anche perchè per nulla usurpato dagli ospiti.

GARA 2 – Un ormai pienamente ritrovato Fioretti è il protagonista del pomeriggio, quando per sei riprese ipnotizza uno dei migliori line-up del girone. Con lui sugli scudi anche l’attacco piacentino, protagonista di 14 battute valide condite dal fuoricamnpo da due punti di Cetti al 3° e dai doppi di Chacon e Calderon. Poviglio racimola due punti al 2° e 3° che in qualche modo gli consentono di restare in partita fino al 4°.

La superiorità biancorossa è comunque fuori discussione e finisce per palesarsi in maniera perentoria tra il 5° ed il 7,° quando il divario sconfina nella manifesta superiorità decretata dalla fine anticipata del match. La seconda forza del girone sembra in realtà la squadra di Kevin Nieves, visto che Poviglio appare indifeso contro i ben 25 battitori che nelle ultime tre riprese si avvicendano nel box di battuta avversario.

Un monologo che rilancia alla grande Piacenza ridimensionando clamorosamente un Poviglio che forse comincia ad accusare gli effetti di una rosa troppo corta. Domenica turno di recuperi con Piacenza però a riposo e poi derby interno con la Crocetta Parma per un prosieguo di campionato che potrebbe diventare molto interessante.

GARA1

Piacenza 3-0-0-1-0-0-4-3-0 11

Poviglio 0-0-1-0-0-0-0-1-0 2

Formazione: Chacon 3b, Juaquin ss, Cetti ec, Capra dh, Calderon 1b, Molina ed (Imberti), Gardenghi ric, Pinoia es (Naccarella), Minoia 2b. Lanciatori: Ettami (rl6 bv3 bb2 k3 pgl0), Sanna L. (rl3 bv0 bb3 k2 pgl0).

GARA2

Piacenza 1-0-2-0-2-5-2 12

Poviglio 0-1-1-0-0-0-0 2

Formazione: Chacon 3b, Juaquin ss, Cetti ec, Capra dh, Calderon 1b, Molina ed, Gardenghi ric (Carsana), Imberti es (Pinoia), Caimmi 2b. Lanciatori: Fioretii (rl6 bv4 bb4 k4 pgl2), Macak (rl1 bv0 bb0 k0 pgl0).

ALTRI RISULTATI: Codogno-Milano 2-0( 4-3; 20-11), Crocetta-Junior 1-1 ( 2-7; 12-2), Avigliana-Fossano 2-0 (9-8; 8-5).

CLASSIFICA: Codogno 857 (14-12-2), Poviglio 643 (14-9-5), Crocetta Parma 538 (13-7-6), Milano (14-7-7) e Piacenza (12-6-6) 500, Junior Parma 462 (13-6-7), Fossano 286 (14-4-10), Avigliana Bees 214 (14-3-11).

GIOVANILI – Non conosce pause la marcia dell’Under 12, vittoriosa nell’ultimo impegno casalingo contro il Parma 2001 (12-5). Resistenza ospite troppo modesta e Piacenza che allargava il divario col passare degli innings. Mercoledì recupero infrasettimanale a Collecchio.

Formazione: Lovattini, D’Auria, Pancini, Hernandez, Gerardi, Riviera (Piana), Monticelli (Improta), Agosti, Travaini.