Il bel saggio musicale di Elisa al Milestone

Un po’ di “Redazione del Civico 11” in uno dei locali storici di musica di Piacenza. Sara Zuccone ci racconta una serata speciale, quella del saggio della “collega” Elisa Ziliani.

Nella serata del venerdì 31 maggio sono andata in un locale, il Milestone, a sentire una nostra collega redattrice, Elisa Zilliani, che si è esibita in un Saggio di Canto insieme alle Scuole di Canto del Milestone.

Hanno cantato canzoni moderne ma non solo, come per esempio: Sola me ne vo’ per la Città, Take me to Church, canzoni dei Beatles, ecc. Si sono esibiti da soli o in gruppo, accompagnati dai musicisti. Hanno partecipato al saggio come cantanti: Daria Mizzi, Filippo Lodigiani, Michele Cordani , la nostra Elisa (di cui mi è piaciuta la sua voce), Davide Carini, Mary, Francesca Balzarini, Camilla Ruggieri, Anna Fanni e Enrico Damiani.

Durante la serata ho bevuto qualcosa e ho visto il papà, la mamma e un amico di Elisa! Il Saggio è finito alle 23,15, con i meritati applausi a tutti i ragazzi. Brava Elisa e bravi anche gli altri cantanti. Spero si ripeta l’anno prossimo! Sarì

Sara Zuccone

E noi vi aggiungiamo anche il video tratto da Facebook