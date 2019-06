Beppe Grillo, Giacobazzi, Cremona: grandi nomi nel piacentino per il “Piazza Grande Tour”

Beppe Grillo, Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona, Andrea Mingardi. Sono alcuni dei grandi nomi che arriveranno nel piacentino nell’ambito di “Piazza Grande Tour”.

Giunta alla seconda edizione, la rassegna promossa da Bewonder di Andrea Baldini, in collaborazione con l’Associazione Culturale Divertimente e la direzione artistica di Hpievent, propone un lungo tour di eventi di musica live e cabaret d’autore che toccherà 40 paesi della nostra provincia fino al prossimo al 6 ottobre.

“L’obiettivo di Piazza Grande – spiegano gli organizzatori – grazie al sostegno e alla collaborazione delle amministrazioni comunali, pro loco e associazioni, è quello di valorizzare le piazze e i luoghi della provincia

attraverso un percorso artistico ed enogastronomico che possa accogliere e soddisfare un pubblico di tutte le età e proveniente dalle province limitrofe alla scoperta dei paesi del piacentino”.

Il Tour, partito da Borgonovo domenica 2 Giugno con un anteprima nell’evento Chef to Chef che ha visto l’esibizione della rock’n roll band “Il Diavolo e l’acqua Santa, ha poi toccato sabato 8 giugno il Gola Gola Festival con lo spettacolo del comico Gianluca Impastato.

Fra gli appuntamenti da ricordare quello del 15 Giugno in Piazza Cavalli a Piacenza in occasione della Giornata Mondiale del Donatore in collaborazione con Avis Provinciale: dalle 21.30 l’esibizione del coro I Tasti Neri, musical Mary Poppins a cura di MoveArt di Mia e Nathalie e cabaret con Raul Cremona.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con inizio ore 21.30, ad eccezione di “GIACOBAZZI & FRIENDS”, “BEPPE GRILLO” e “BEST OF GUITAR” che sono a pagamento. Biglietti disponibili su Ticketone e info su www.piazzagrandetour.it. INFO cell. 349 8905841 – 347 7987728.

Queste le prossime date in calendario diffuse dagli organizzatori

14 GIUGNO – LUGAGNANO – TRIBUTO A JOVANOTTI

15 GIUGNO – PIACENZA – PIAZZA CAVALLI – MUSICAL MARY POPPINS E CABARET CON RAUL CREMONA (Giornata mondiale del Donatore)

16 GIUGNO – PODENZANO – QUEEN MANIA RHAPSODY (Tributo ai Queen, Festa della birra)

19 GIUGNO – FIORENZUOLA – PIAZZA MOLINARI – CABARET CON PAOLO MIGONE (Notte Blu di Fiorenzuola con Vetrine in Centro)

20 GIUGNO – CASTEL SAN GIOVANNI – PIAZZA CASAROLI – IL SOFFIO MAGICO (Il più grande spettacolo di bolle di sapone)

22 GIUGNO – CASTELL’ARQUATO – NOTTE BIANCA – TERAPIA BAND (Cover pop 360)

26 GIUGNO – ROTTOFRENO – PIAZZA MARCONI – BAROCK BAND (Cover Rock Band anni,70 -’80)

27 GIUGNO – CHERO DI CARPANETO – FESTA DELLE PRUGNE – GIUSEBBE GIACOBAZZI & FRIENDS

28 GIUGNO – CHERO DI CARPANETO – FESTA DELLE PRUGNE – OMAR CODAZZI

3 LUGLIO – PIACENZA – NINO BIXIO – CENA CON SPETTACOLO CON MATTHEW LEE LIVE SHOW (Evento aperto a tutti)

6 LUGLIO – CHERO DI CARPANETO – FESTA DELLE PRUGNE – IL RE DEGLI IGNORANTI (Tributo a Adriano Celentano)

10 LUGLIO – SARMATO – PIAZZA ROMA – MILLE GIORNI DI TE E DI ME (Tributo a Claudio Baglioni)

11 LUGLIO – SAN NICOLO’ – PIAZZA DONATORI ORGANI – Pop Rock 360 (I Giovedi di San Nicolò)

13 LUGLIO – AGAZZANO – TIMOTHY CAVICCHINI con Ostetricka Gamberini (Buso Beer Fest)

14 LUGLIO – TRAVO – PIAZZA TRENTO – CABARET CON SERGIO SGRILLI

17 LUGLIO – PONTENURE – PARCO RAGGIO – BEPPE GRILLO

18 LUGLIO – PONTENURE – PARCO RAGGIO – BEST OF GUITAR (con 4 grandi chitarristi

Zapparoli, Solieri, Colombo e Casareo)

24 LUGLIO – VIGOLZONE – FESTA DEL TORTELLO – PIETRO GALASSI (Ultima serata di chiusura festa del tortello)

25 LUGLIO – SAN NICOLO’ – PIAZZA TOGLIATTI – ABBA DREAMS (Tributo agli Abba)

26 LUGLIO – TREVOZZO – GIARDINI DI PIAZZETTA TRICOLORE – CABARET CON MARTA E GIANLUCA

27 LUGLIO – CASTELNUOVO FOGLIANI – CASTELLO – ANDREA MINGARDI & THE BLUES BROTHERS BAND

28 LUGLIO – PODENZANO – CABARET CON GIANLUCA FUBELLI e OMAR FANTINI (Tomato Festival)

2 AGOSTO – PIANELLO – ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI

7 AGOSTO – NIBBIANO – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – TRIBUTO ITALIANO

8 AGOSTO – BETTOLA – PIAZZA COLOMBO – CABARET CON GIANPAOLO CANTONI

11 AGOSTO – BOBBIO – PIAZZA DUOMO – CABARET CON ANDREA DI MARCO

13 AGOSTO – PERINO – FESTA DEL COTECHINO – I FREATLONES

14 AGOSTO – RIVERGARO – PIAZZA PAOLO – SILENT DISCO

15 AGOSTO – PONTE DELL’OLIO – FIERA DI SAN ROCCO (Negozi aperti, musica, mercatini e street food)

17 AGOSTO – COLI – FESTA DELLA COSTATA COLESE – CANI DELLA BISCIA (Tre giorni in festa 16-17-18)

24 AGOSTO – GOSSOLENGO – PIAZZA ROMA – DEJAVU IN CONCERTO (Street food e musica)

30 AGOSTO – QUARTO – QUARTO IN FESTA – MARCO RANCATI & SHOUT!

31 AGOSTO – QUARTO – QUARTO IN FESTA – MAGO GENTILE & NICOLE MAGOLIE (Grande spettacolo di Magia ed Illusionismo)

6 SETTEMBRE – VIGOLZONE – PIAZZA DEL CASTELLO – MT LIVE MUSIC SHOW (Musica e trasformismo)

14 SETTEMBRE – CORTEMAGGIORE – CENA SOTTO I PORTICI – CABARET CON DADO

15 SETTEMBRE – SAN NICOLO’ – PIAZZA DELLA PACE – O.I.&B. (Tributo a Zucchero)

21 SETTEMBRE – CORTEMAGGIORE – FESTIVAL DELL’ANOLINO – SPECIAL GUEST LIVE BAND (Divertimento in musica)

5-6 OTTOBRE – PIACENZA – VOLUMNIA – EX CHIESA DI SANT’AGOSTINO – “MANGIUM” Grande evento finale di eccellenze enogastronimche piacentine.