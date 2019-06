Bertuzzi trovato senza vita nel camper in fiamme a Travo

Tragica fine per Gian Paolo Bertuzzi, il 64enne piacentino che si era allontanato dalla propria abitazione il 31 maggio scorso ed era stato rintracciato alcuni giorni dopo in un campeggio in provincia di Chieti.

Nella notte tra sabato e domenica 16 giugno il suo camper è stato trovato sulla Statale 45, fuori strada e avvolto dalle fiamme. All’interno il corpo carbonizzato di Bertuzzi. L’incidente – i cui contorni sono al vaglio dei carabinieri di Rivergaro giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco – è avvenuto dopo le 2 e 30 all’altezza di Casino Agnelli di Travo.

Il camper con ogni probabilità ha preso fuoco sul ciglio della strada e Bertuzzi serebbe rimasto imprigionato al suo interno senza scampo.

La vicenda di Bertuzzi, scomparso da casa per alcuni giorni, era salita alla ribalta delle cronache nazionali e di lui si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Dopo alcuni giorni era stato trovato col suo camper in un campeggio in provincia di Chieti.

