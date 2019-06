Colore, musica e divertimento a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Sabato 6 luglio arriva la seconda edizione della Borgo Run through Colors, la corsa-camminata colorata nella campagna borgonovese. Un percorso in campagna adatto a tutti, con 4 tappe colore e una grande festa finale con griglia, food, drink e tanta musica.

IL PROGRAMMA – La Borgo Run è non competitiva ed aperta a tutti: grandi, piccoli, famiglie, amici. Il ritrovo è fissato alle ore 17 di sabato 6 luglio al Centro Sportivo di Via Marzabotto a Borgonovo. Il percorso si snoderà nella campagna borgonovese circostante: i partecipanti attraverseranno 4 punti colore disseminati lungo il percorso. Al ritorno al Centro Sportivo una grande festa finale con griglia, food e drink. E ancora live music con i Flidge e Dj Set per tutta la giornata.

Acquistando il biglietto della Borgo Run è possibile accedere gratuitamente alla Piscina Comunale di Borgonovo a partire dalle ore 10 di sabato 6 luglio.

PREVENDITE e ISCRIZIONI – Con il biglietto della Borgo Run il giorno dell’evento ogni partecipante riceverà il “Kit Borgo Run” composto da 1 sacca, 1 t-shirt, 1 pettorale, 1 bottiglietta d’acqua e 2 bustine colore.

É possibile acquistare le prevendite al prezzo speciale di 12€ fino a domenica 30 giugno. Successivamente i biglietti, se disponibili, si potranno acquistare solo il giorno dell’evento al prezzo di 15€. L’iscrizione per i bambini nati dopo l’01.01.2013 è gratuita ma comunque obbligatoria, mentre sono previsti sconti per gruppi di almeno 10 persone.

I biglietti sono acquistabili online su eventbrite.it (bit.ly/2HGmVxA) oppure nei seguenti punti vendita: Cartoleria Il Girasole (Via Roma, 36 Borgonovo Val Tidone), Belli Giorgio (Viale Amendola, 21 Castel San Giovanni), Abbigliamento Mary Poppins (Piazza Umberto 1°, 37 Pianello Val Tidone). Per informazioni: borgorun@prolocoborgonovo.it

La Borgo Run through Colors è organizzata dalla Pro Loco di Borgonovo Val Tidone con il prezioso ed indispensabile aiuto di USD Borgonovese, Velosport Borgonovese, Gruppo Podistico Borgonovese, Tutti In Acqua, Ex Allievi Don Orione, Gruppo Alpini e Croce Rossa.