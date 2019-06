Bottino pieno contro Avigliana per il Piacenza che scappa dalla zona playout

Arriva gradita come la manna la prima doppietta stagionale del Piacenza Baseball. A subirne le conseguenze Avigliana, sconfitto 7-5 e 10-2. Con questa boccata di ossigeno il Piacenza si chiama temporaneamente fuori dalla zona playout, sperando una volta per tutte di essere uscito dal momento di impasse che ha caratterizzato il suo avvio di campionato.

GARA 1 – Molto equilibrata la partita del mattino che concede al Piacenza di andare avanti per primo. Fino al quarto bastano tre valide per un 2-0 che improvvisamente diventa troppo stretto al quinto, quando Avigliana pareggia con un triplo ed un singolo. Tutto da rifare e non senza un fremito di paura quando in apertura del sesto i piemontesi vanno sul 4-2.

Al cambio campo arriva il momento migliore per i padroni di casa, che con i singoli di Caimmi, Juaquin e Cetti, due basi ed un errore, segnano 4 punti che riportano il sorriso nel dug-out piacentino. Sul 6-4 Avigliana comunque non demorde, rimonta al 6-5 ma i lanciatori di casa non mollano la presa e a denti stretti proteggono una preziosa vittoria che alla fine diventa un 7-5 col punto battuto a casa da Capra al ottavo.

GARA 2 – Decisamente piu comoda ed agevole la vittoria del pomeriggio. Piacenza trova il 4-0 dopo il primo inning e fino alla fine sarà un monologo. Tutto gira a dovere, con tredici valide, tra cui due tripli di Cetti e Chacon, e i lanciatori che lasciano nemmeno le briciole ad una Avigliana che capisce fin troppo presto come la musica sia ben diversa rispetto al mattino.

Fioretti firma sei riprese di qualità, a riprova che ormai il giovane venezuelano è pienamente recuperato, mentre Castillo, ultimo arrivato, è protagonista di un esordio coi fiocchi gestendo al meglio la chiusura del match. Piacenza allunga attacco dopo attacco e senza strafare fronteggia le sterili offensive ospiti, capaci di produrre punti in sole due occasioni. Alla fine il punteggio parla di un 10-2 perfino stretto per piacentini.

AVIGLIANA 0-0-0-0-2-2-1-0-0 5

PIACENZA 1-0-1-0-0-4-0-1-R 7

Formazione: Chacon 3b, Juaquin ss, Cetti ec, Capra 1b, Molina ed, Gardenghi ric, Caimmi 2b{ Minoia|, Pinoia es, Casana dh} Imberti|. Lanciatori Ettami rl5 bv2 bb2 k6 pgl 2, Macak rl1.2 bv2 bb1 k1 pgl1, Sanna rl2.1 bv0 bb1 k4 pgl0.

AVIGLIANA 0-0-0-0-1-0-0-1-0 2

PIACENZA 4-0-2-0-1-0-0-3-R 10

Formazione: Chacon 3b,Juaquin ss, Cetti ec, Calderon 1b, Molina ed, Gardenghi ric, Pinoia ed Naccarella, Imberti dh, Minoia 2b. Lanciatori Fioretti rl6 bv3 bb0 k7 pgl1, Castillo rl3 bv4 bb0 k4 pgl1.

RISULTATI: Junior Parma-Poviglio 7-5 6-14, Milano/Crocetta Parma 8-5 1-6, Fossano-Codogno 7-9 5-2.

CLASSIFICA: Codogno 833, Poviglio 750, Milano 583, Crocetta 545, junior 455, Piacenza 400, Fossano 333, Avigliana 83.

GIOVANILI: Vittoria 5-1 per gli U12 sul Collecchio e a questo punto i playoff sono vicini con un pensierino anche al primato nel girone.