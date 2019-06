Busa Foodlab, Stefano Sassi è il nuovo allenatore per la prossima stagione

Dopo la riconferma di Chiara Scarabelli arrivata nella serata di giovedì, il Consorzio Mio Volley aggiunge un altro importante tassello in vista della prossima stagione: sarà Stefano Sassi, tecnico toscano proveniente dal Volley Cilento (serie B1), la nuova guida tecnica del Busa Foodlab Gossolengo e della formazione che parteciperà al campionato under 18 regionale.

«Quando ci siamo conosciuti con la dirigenza – commenta Sassi – è emerso un progetto ambizioso ma al contempo realizzabile. Ho scelto Gossolengo per la possibilità di conquistare un risultato concreto nelle migliori condizioni possibili».

La carriera di Sassi si è contraddistinta per il grande e continuo lavoro sulle formazioni giovanili: nelle passate stagioni infatti «le maggiori soddisfazioni sono arrivate dalla crescita delle pallavoliste più giovani che sono salite di livello andando a giocare in categorie superiori». Prima delle recenti esperienze in serie B l’allenatore di Pontedera può vantare trascorsi in serie A2 con Santa Croce Valdarno (dove è stato secondo di coach Chiappafreddo nella stagione 2010/11) e in A1 con Chieri (dove ha ricoperto la carica di terzo allenatore nel campionato 2007/08).

Concluso il primo allenamento con un gruppo di ragazze del settore giovanile e della prima squadra, il tecnico tornerà nuovamente a Gossolengo la prossima settimana prima di iniziare il percorso estivo nel beach volley 4X4 con il Saugella Team Monza: in questo contesto Sassi sarà impegnato in tre tappe nel mese di luglio che decreteranno la formazione vincitrice di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana di beach volley. In passato ha saputo conquistare uno scudetto, due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe ed uno All Star Game.

Grande soddisfazione emerge dalle parole del presidente Maurizio Beccari che ha concluso la trattativa insieme al DS Stefano Mazzari. «Tengo anzitutto a sottolineare che Gabriele Cornalba (ormai ex allenatore del Busa Foodlab, n.d.r) resterà nella società come dirigente e che il suo avvicendamento è stato preso di comune accordo per ridurre il suo impegno – spiega Beccari – La società per sostituirlo ha voluto virare su un professionista che assumerà il ruolo di direttore tecnico anche del settore giovanile. Sassi ha condiviso gli obiettivi progettuali del Consorzio MioVolley e ci aiuterà nella valorizzazione e nella crescita tecnica delle nostre squadre oltre che come capo allenatore della prima squadra».