Volo di tre metri da una scala, cinquantenne soccorso in via Beati

E’ accaduto intorno alle 16 del 21 giugno in via Beati a Piacenza, quando il titolare di una ditta, intento ad effettuare dei lavori di manutenzione ad una tettoia, è precipitato da una scala, da un’altezza di circa 3 metri.

A seguito della caduta, l’uomo – un cinquantenne italiano – avrebbe riportato la sospetta frattura di una gamba, e altri traumi.

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi sanitari: l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Croce Bianca di Piacenza.

E’ stato così trasportato al Pronto Soccorso cittadino in condizioni serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.