Cadeo Carpaneto protagonista nel weekend. Zanni si impone a Gessate

Domenica ricca di risultati per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, sul podio in tutte le categorie per una giornata di corse all’insegna delle soddisfazioni.

Partendo dal basso, ancora sul podio Cristian Capuccilli negli Esordienti, con il portacolori della squadra piacentino secondo a Sabbio Chiese dopo il terzo posto di domenica scorsa a Faenza. Inoltre, il “collega” Kevin Caniello è risultato decimo dei secondi anni, mentre il compagno di squadra Daniel Vitale ha chiuso settimo al campionato regionale di Villaguardia (Como).

Per il sodalizio piacentino, buone notizie anche dalla Toscana, con la ligure Irma Siri nuovamente protagonista, questa volta a Sarteano, dove ha colto il quinto posto nella corsa Donne Esordienti, risultando la seconda dei primi anni. Ancor meglio è andata agli Allievi, in festa a Gessate (Milano) dove è arrivato un nuovo acuto del bresciano Luca Zanni, completato da un tris di piazzamenti: quarto Gabriele Raccagni, nono Luca Rezzaghi e decimo Daniele Anselmi.

Successo sfiorato, invece, per la squadra Juniores del Cadeo Carpaneto. A Castellucchio (Mantova), secondo posto per il parmense Mattia Pinazzi, battuto solo da Edoardo Zambanini, mentre in terra vicentina, nella Sandrigo-Montecorno, nono posto per il piacentino Davide Facchini.

Risultati

Ordine Esordienti Sabbio Chiese: 1° Pietro Dapporto (Cotignolese), 2° Cristian Capuccilli (Cadeo Carpaneto) a 6 secondi, 3° Matteo Cattivelli (Torrile) a 8 secondi, 4° Myles Corey Porcelli (Pedale Ossolano) a 1 minuto 7 secondi, 5° Diego Olivetti (Cotignolese), 6° Samuele Turricchia (Cotignolese), 7° Leonardo Longagnani (Cavriago), 8° Thomas Rossetti (Grafiche Zorzi ), 9° Mirko Coloberti (Imbalplast Soncino), 10° Christian Fantini (Sc Cavriago).

Esordienti secondo anno Villaguardia: 1° Daniele Bono (Ronco Maurigi Delio Gallina) 46 chilometri 700 metri in 1 ora 15 minuti 32 secondi, media 37,096 chilometri orari, 2° Matteo Fiorin (Cicli Fiorin), 3° Alessandro Buccellini (Busto Garolfo), 4° Milo Marcolli (Busto Garolfo), 5° Alessandro Dante (Cicli Fiorin), 6° Mattia Sambinello (Cicli Fiorin), 7° Daniel Vitale (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 8° Alessandro Cattani (Pedale Saronnese), 9° Juan David Sierra (Cicli Biringhello), 10° Matteo Falchetti (Villongo)

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Sarteano: 1° Giulia Coppi (Team Npm Chianciano) 29 chilometri in 59 minuti, media 29,492 chilometri orari, 2° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 3° Emma Meucci (Campi Bisenzio), 4° Valentina Zanzi (Re Artù General System), 5° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 6° Giulia Sorrentino (Uc Foligno), 7° Caterina Senesi (Bessi Calenzano) a 40 secondi, 8° Sara Albanesi (Pedale Rossoblù Picenum), 9° Virginia Gelichi (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 10° Nelia Kabetaj (Borgonuovo) a 1 minuto

Classifica Donne Esordienti primo anno Sarteano: 1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 2° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 3° Sara Albanesi (Pedale Rossoblù Picenum), 4° Nelia Kabetaj (Borgonuovo), 5° Anita Cocchioni (Foligno), 6° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 8° Alessia Vercesi (Mobili Lissone), 9° Irene Laudi (Foligno), 10° Alessia Prunestì (Bicifestival)

Allievi Gessate: 1° Luca Zanni (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) 74 chilometri in 1 ora 43 minuti, media 43,107 chilometri orari, 2° Raffaele Giovinazzo (Ciclistica Bordighera), 3° Michael Cattani (Torrile), 4° Gabriele Raccagni (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 5° Luca Teofilo (Alba Bra Langhe Roero), 6° Stefano Antonio Minuta (Esperia Piasco), 7° Alessandro Bezzan (Giovani Giussanesi), 8° Tomas Chianello (Biassono), 9° Luca Rezzaghi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 10° Daniele Anselmi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem)

Juniores Castellucchio: 1° Edoardo Zambanini (Campana Imballaggi Rotogal) 130 chilometri 800 metri in 3 ore 5 minuti 43 secondi, media 42,258 chilometri orari, 2° Mattia Pinazzi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 3° Federico Arioli (P&G GB Junior Team), 4° Marco Manenti (Ciclistica Trevigliese), 5° Nicholas Norbis (Capriolo), 6° Ilia Schegolkov (Lokosphinx), 7° Flavio Santucci (Casano), 8° Nicholas Dova (Casano), 9° Giovanni Zarbà (Massì Supermercati), 10° Andrea Montoli (Canturino 1902).

Foto Rodella