Cadeo, estate ricca di appuntamenti tra cinema, cultura e camminate

Sono stati presentati in Municipio a Cadeo gli eventi della stagione estiva che coinvolgeranno, oltre a Cadeo, anche le frazioni di Fontana Fredda e Saliceto.

“Gli eventi estivi che accenderanno Cadeo e dintorni nei mesi di giugno, luglio e agosto hanno davvero un grande valore – ha spiegato Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Programmare l’estate equivale ad animare i nostri luoghi di ritrovo come il viale e i luoghi sportivi, ma anche creare opportunità di incontro e svago per tutta la cittadinanza, soprattutto per coloro che trascorreranno l’intera estate a casa”.

CINEMA E DINTORNI – Venerdì 21 giugno si è aperto “Cinema sul viale”, la rassegna cinematografica all’aperto che vede in campo la collaborazione di GenitorInsieme, FotoArteVita, Bykers, ProLoco Roveleto, ASD quelli di Fontana e associazione Saliceto, ma anche di tanti cittadini. Sette proiezioni gratuite e con modalità itinerante: tre delle tappe saranno realizzate a Fontana Fredda, Saliceto e Cadeo.

Serate di cinema ed incontro, come ricordato dal vicesindaco Marica Toma: “Per il settimo anno consecutivo offriamo serate all’insegna del cinema ma precedute da informali cene in piazza, grazie alla collaborazione de il Forno Aldrighi che rimane aperto durante tutte le proiezioni dalle ore 20”.

Le prossime date:

28 giugno – Roveleto SING STREET

5 luglio – Roveleto BIG HEROE 6

12 luglio 2018 – Saliceto PUOI BACIARE LO SPOSO

19 luglio 2018 – Roveleto RICOMINCIO DA NOI

29 luglio 2018 – Fontana Fredda IL VIAGGIO DI ARLO

10 agosto 2018 – Cadeo FREE STATE OF JONES

TUTTI IN MARCIA (IN COMPAGNIA) – Ogni martedì sera proseguono le camminate promosse da Avis Cadeo: ritrovo alle ore 21 davanti la Municipio per passeggiare in compagnia lungo Roveleto e dintorni. Sempre con Avis, marcia notturna il 13 luglio con la ormai tradizionale “CamminAvis” che anno dopo anno riunisce numerosi cittadini lungo la Strada Stornella. Non solo esercizio fisico ma anche storia e cultura il 21 luglio con la “Camminata sulla Via Francigena” con l’associazione fiorenzuolana “Fiorenzuola in movimento” (ritrovo alle ore 8.30 nella piazzetta dietro al Comune).

“Le attività delle nostre associazioni sportive si accenderanno anche questa estate – ha poi evidenziato il vicesindaco Toma – con i tornei di tennis a Roveleto e i tornei di Calcio realizzati a Saliceto e Roveleto”.

CULTURA PER GRANDI E PICCINI – A tutta cultura il 29 giugno a Cadeo con l’ormai tradizionale appuntamento “verdiano”: alle ore 20.30 nel Castello di Cadeo appuntamento con “VivaVerdi”, il concerto con i vincitori del concorso internazionale di Voci Verdiane della città di Busseto.

Evento “culturale” dedicato ai più piccoli, giovedì 27 giugno alle ore 20.30 presso la Biblioteca Osvaldo, con “lettura sotto le stelle”. Letture animate per bambini della scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria, condotte dalle insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo.

“Nella serata del 27 giugno inaugureremo lo spazio all’aperto della biblioteca con il nuovo gazebo frutto del progetto realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi spiega ancora Toma -. A partire da giovedì 27 la biblioteca sarà aperta seguendo il calendario pubblicato sul sito del comune e della scuola, per prestiti ma anche per leggere negli spazi esterni ed interni”.

Cadeo sarà animata anche dalla festa paesana dal 26 al 29 luglio a Fontana Fredda, grazie all’associazione locale “Quelli di Fontana, e dalla festa serale del grest realizzata in Parrocchia, il 26 luglio, promossa da Comune, Parrocchia e cooperativa sociale L’Arco.