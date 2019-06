Caduta sulla Statale 45, centauro trasportato a Parma in eliambulanza

Intervento dell’eliambulanza nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 giugno per soccorrere un motociclista rimasto vittima di un incidente.

I soccorsi sono scattati intorno alle 19.30 lungo la Statale 45, nelle vicinanze di Bobbio. Da quanto è stato possibile apprendere il centauro avrebbe perso il controllo della sua due ruote finendo a terra e riportando diverse ferite. Non vi sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Bobbio, raggiunta dall’elisoccorso partita da Parma e atterrata nel vicino campo sportivo. Dopo le prime cure sul posto il motociclista è stato trasferito in volo all’ospedale Maggiore: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.