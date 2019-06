Calcio serie D, quarta conferma alla Vigor Carpaneto: Davide Zuccolini

Arriva il poker di conferme alla Vigor Carpaneto in vista del terzo anno consecutivo e della storia in serie D. Il quarto rinnovo della società piacentina risponde al nome di Davide Zuccolini, difensore classe 1995 che si appresta a vivere la sua terza stagione in maglia biancazzurra, sempre in quarta serie.

Reggiano originario di Vetto, Zuccolini è arrivato a Carpaneto dalla Correggese dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Parma in ben dieci anni di militanza, arrivando anche a collezionare una panchina in A contro il Torino (allenatore Roberto Donadoni). Il suo primo anno alla Vigor è stato condizionato da un grave infortunio, la rottura del legamento crociato del ginocchio (match d’andata contro il Castelvetro). Poi il lungo recupero, la fiducia reciproca sfociata nel secondo anno insieme a Carpaneto, dove Zuccolini ha saputo – una volta pienamente recuperato – essere a disposizione e contribuire alla causa verso l’ottima stagione biancazzurra.

“Mi sono trovato bene, qui mi sento a casa – afferma il giocatore – nella scorsa stagione, venendo da un infortunio lungo, sono tornato disponibile verso novembre e ho sempre cercato poi di farmi trovare pronto quando serviva. Spero di migliorare personalmente e di squadra nella prossima annata, sono rimasto alla Vigor per la fiducia: con il presidente ho trovato l’accordo e ho chiuso subito la trattativa, senza aspettare eventuali altre proposte”.

“E’ un pilastro della difesa – osserva il presidente Giuseppe Rossetti -, l’avevamo voluto fortemente dalla Correggese; nel primo anno è stato sfortunato per l’infortunio, ha voluto rimanere poi nella stagione successiva pur sapendo le fatiche del recupero e di trovar spazio in quella che era la difesa meno battuta del campionato. Con umiltà e pazienza, ha saputo aspettare il suo turno e ora siamo arrivati a una decisione voluta in due. E’ il quarto pilastro della nuova rosa e cerchiamo di confermare lo zoccolo duro”.

Nella foto (Ufficio stampa Reggio Audace), Davide Zuccolini (Vigor Carpaneto) a sinistra