In arrivo dall’Africa un’ondata di caldo record a Piacenza. Secondo quanto spiegato dagli esperti di 3Bmeteo.com il fenomeno colpirà con particolare intensità le regioni del centro – nord Italia, dove il culmine del caldo è atteso tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno.

Per quanto riguarda giovedì le temperature più alte saranno registrate In Val Padana, soprattutto sui settori occidentali. A Piacenza si stimano valori fino a 38-40°C. Situazione analoga anche per quanto riguarda venerdì: attesa infatti un’altra giornata rovente nella nostra città, con picchi fino a 38°C.

Caldo che non dovrebbe placarsi neppure alla sera: fino a mezzanotte, infatti, si potrebbero registrare temperature non inferiori ai 30°C.

DAL 2003 MAI COSI’ CALDO A GIUGNO – L’ondata di caldo attesa in Italia tra giovedì e venerdì potrebbe pareggiare quella di sedici anni fa, che rappresentò un vero e proprio record per quanto riguarda il mese di giugno. E’ il parere, riportato dall’Ansa, del meteorologo di 3Bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale “al Centronord – che sarà il più colpito da caldo e afa, mentre le temperature saranno un po’ meno alte a Sud – si potrebbero registrare diversi record assoluti per il mese di giugno”.